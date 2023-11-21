Учебная Сибирь для детей и взрослых

Выбрать будущую профессию и учебное заведение, построить стратегию карьерного роста и узнать свои скрытые таланты ваши дети смогут на выставке «Учебная Сибирь», которая состоится с 30 ноября по 2 декабря в МВК «Новосибирск Экспоцентр»! Для педагогов это возможность узнать последние тенденции в сфере образования и обменяться лучшим опытом с коллегами.
Форум-выставка «Учебная Сибирь» — единственная за Уралом масштабная площадка, где представлены все виды и форматы образования. Выставка будет интересна ученикам с 7 по 11 класс, абитуриентам, преподавателям и руководителям учебных заведений.
Школьников и абитуриентов здесь ждут представители ведущих высших и средних профессиональных учреждений России, в том числе, университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Омска, Кемерова, Красноярска, Владивостока и Белоруссии (Минск), которые предоставят информацию о своих программах, специализациях и условиях поступления. Это уникальная возможность получить информацию из первых рук, задать вопросы и узнать все, что важно для правильного выбора профессионального образования.
Полностью погрузиться в процесс выбора своей специальности молодому поколению помогут профориентационные кластеры: «Инженерный», «IT», «Строительный», «Аграрный», «Кулинарный», «Транспортный». Здесь у каждого школьника и абитуриента будет возможность примерить на себя ту или иную профессию, ознакомиться с соответствующей образовательной программой. А крупные компании-работодатели наглядно покажут и расскажут о своей деятельности, условиях работы и перспективах в компании для молодых специалистов.
Министерство образования Новосибирской области организует работу шести площадок: «Город счастливого детства», «Искусство цифры», «Территория талантов», «Поверх барьеров», «Инженерные горизонты», «Профминимум? Профмаксимум!».
Кроме того, в программе форума – мастер-классы, демонстрации опытов, профориентационное экспресс-тестирование, творческие площадки, консультации, развлекательная программа для детей и взрослых.
Для педагогов и директоров школ — обширная деловая программа с участием представителей министерства образования Новосибирской области, ученых, экспертов и педагогов ведущих высших и средних учебных заведений, круглые столы и конференции, где можно получить всю информацию о тенденциях отрасли и обменяться опытом.
Для образовательных учреждений на выставке будет представлена учебная и художественная литература, методические и развивающие пособия, канцелярские товары, мебель для школ и дошкольных учреждений, интерактивное и лабораторное оборудование.
Форум-выставка «Учебная Сибирь» – это вложение в будущее детей, это лучшие педагогические практики и самые актуальные тенденции современного образования!
«Движение Первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи – официальный партнер выставки.
Для посетителей организаторы выставки готовят приятные сюрпризы и розыгрыши ценных призов. Подробности по телефону 8 (383) 304-81-55.
Посещение выставки бесплатное! Зарегистрироваться и получить билет можно на сайте выставки.
Выставка состоится с 30 ноября по 2 декабря в МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104. Выставка будет работать все дни с 10.00 до 17.00.
ООО «ЭкспоИвентс»
8 (383) 304-81-55
info@uch-sib.ru
https://ok.ru/group/60801159200992
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