Вместо тысячи слов и вопросов: Авито сделал доступным для всех возможность добавления коротких видеороликов к объявлениям

Авито масштабирует сервис, который поможет продавцам более эффективно продвигать товары и услуги на платформе. Так, пользователи могут разместить видеообложку для объявления сразу на Авито, без необходимости предварительной загрузки видео на внешние видеохостинги. Каждый пользователь, загрузивший видеоролик, автоматически становится участником конкурса.

На Авито размещено более 170 миллионов активных объявлений, а ежедневная аудитория превышает 19 млн пользователей. Для того, чтобы помочь продавцам ускорить путь к сердцу покупателя, платформа открыла возможность всем пользователям размещать видеоролики длительностью до 3 минут. Видео будет проигрываться прямо в результатах поиска. В объявлении оно займёт первое место в галерее — перед фото.

Каждый пользователь, добавивший видеоролик к объявлению, автоматически становится участником конкурса с ценными призами:

1 место: iPhone 14 Pro

2 и 3 места: стабилизатор для съёмки видео

4 и 5 места: штатив с лампой

Какие категории участвуют в конкурсе*:

— «Электроника»,

— «Одежда, обувь, аксессуары»,

— «Детская одежда и обувь»,

*если в объявлении включена доставка

Срок проведения 20 ноября — 20 декабря. Победители конкурса будут выбраны 22 декабря с помощью рандомайзера. Чем больше динамичных объявлений с видеоконтентом, тем выше шансы на победу.

«Авито является крупнейшей платформой шоппинга с социальным взаимодействием людей, где каждую секунду совершается более десяти сделок. Уже стало привычным просматривать вертикальные видеоролики и совершать покупки онлайн, поэтому мы решили объединить два тренда на одной платформе. Функционал даёт возможность покупателям тщательнее ознакомиться с предложением в привычном формате, а продавцам — сделать объявление уникальным и выделить его из общей ленты объявлений», — комментирует Виталий Туманов, Директор по продукту для частных пользователей.

Видео в объявлении «оживляют» товар, так он становится более привлекательным, помогают снимать ответы на многие потенциальные вопросы и увеличивают доверие к продавцу. Так, по статистике Авито, объявления с видео получают на 10% больше звонков и сообщений, а это значит процент успешных сделок и скорость продажи увеличивается.

Для пользователей доступна инструкция по правильной съемке видеоролика: как выставить свет, настроить экспозицию и фокус, построить композицию, подсветить важные детали и, при желании, даже сделать базовый монтаж, наложить озвучку или добавить субтитры.

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«КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО»

ИНН 7710668349

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