Жители Новосибирска могут заметить сегодня солнечное гало в небе

Солнечное гало, оптическое явление, могут заметить Новосибирцы в небе

Из-за понижения температур жители Новосибирск смогут увидеть оптическое явление в небе — солнечное гало.

Гало — это оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны появляется светящееся кольцо. Самым распространенным видом гало является солнечный столб: во время рассвета или заката от Солнца в небо тянется световой луч. Подобное явление чаще всего возникает из-за наличия кристалликов льда в перистых облаках, которые «застывают» в воздухе. Свет, преломляясь через эти кристаллы, формирует кольцо вокруг Солнца или Луны.

Напомним, что в Новосибирске наступит потепление к концу недели.