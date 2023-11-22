АКРА кредитный рейтинг Новикомбанка до уровня AА-(RU) со стабильным прогнозом

Эксперты рейтингового агентства АКРА по результатам оценки финансовых результатов повысили кредитный рейтинг Новикомбанка до уровня AА-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее, в июле 2023 года, агентство АКРА улучшило прогноз по рейтингу банка А+(RU) до «Позитивного». Такая активная динамика свидетельствует об эффективности утвержденной акционером модели развития опорного банка Госкорпорации Ростех даже в период значительных экономических изменений.

Решение рейтингового агентства связано с «повышением оценки бизнес-профиля банка при сохранении сильной позиции по капиталу, адекватной позиции по фондированию и ликвидности, а также консервативной оценки риск-профиля», — говорится в отчете АКРА.

Эксперты отмечают стабильно высокие финансовые результаты банка и рост его активов. На 01 октября 2023 года активы банка достигли 823,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 13,8 млрд рублей. Эффективное использование ресурсов, планомерное улучшение финансовых показателей деятельности, хорошее качество активов позволяет Новикомбанку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков и сохранять лидирующие позиции среди крупнейших кредитных организаций. По итогам 2022 года Новикомбанк вошел в топ-5 банков России по размеру чистой прибыли.

Аналитики АКРА отмечают, что в рамках основной для банка на данный момент модели развития сформирован кредитный портфель, характеризующийся хорошим качеством.

Ключевое направление деятельности Новикомбанка – качественное и бесперебойное финансирование ведущих предприятий-лидеров российской промышленности. В период экономической турбулентности и геополитических рисков банк не только продолжает предоставлять кредитование на оптимальных условиях, но и обеспечивает реализацию программы по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции.

Банк применяет все существующие инструменты господдержки и таким образом помогает предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности значительно снижать стоимость обслуживания кредитов. Благодаря такому подходу клиенты банка получают дополнительные ресурсы для производства современной продукции, не уступающей зарубежным аналогам ни по качеству, ни по цене.

Кроме того, в 2023 году Новикомбанк продолжает централизованно направлять ресурсы на разработанные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий, которые выполняют задачи по достижению технологического суверенитета.

Долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации. Аналитики агентства считают, что это должно способствовать продолжению наращивания объема активов Банка, усилению их диверсификации и поступательному росту операционных доходов.

Отдельно агентство отметило сильную позицию Новикомбанка по капиталу, что обусловлено выполнением нормативных показателей достаточности с запасом. Также они подчеркнули способность банка к генерации капитала благодаря прибыли, стабильно получаемой с 2017 года. Полученную прибыль Новикомбанк реинвестирует в производство современной качественной продукции через дивиденды, которые банк выплачивает акционеру с 2020 года.

АКРА также обращает внимание на то, что Новикомбанк продолжает демонстрировать высокую эффективность операционной деятельности, о чем свидетельствует низкий уровень соотношения операционных расходов к доходам (cost to income).

«Агентство АКРА уже второй раз за 2023 год, который стал для нас юбилейным, пересматривает рейтинг Новикомбанка: летом прогноз по нему был изменен до «Позитивного», а сейчас повышен его уровень. Это говорит о том, что даже в сложные времена Новикомбанк успешно выполняет ключевые задачи своей стратегии и сохраняет баланс между уровнем рентабельности и консервативным риск-профилем. Новая ступень рейтинга повысит эффективность вложений акционера, которые направляются на поддержку промышленности, и позволит нам и в дальнейшем обеспечивать наилучшие условия финансирования предприятиям в контуре Ростеха и российской промышленности в целом», — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

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