Китайские автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max, EXEED VX и Geely Monjaro пользуются наибольшей популярностью у бизнеса

Газпромбанк Автолизинг составил Топ-20 моделей новых легковых автомобилей китайского производства, которые чаще всего берут в лизинг. По итогам прошедшего периода 2023 года лидером продаж компании с долей 3,54% стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, на втором месте — EXEED VX с долей 3,51%, на третьем — Geely Monjaro с долей 3,5% от общего объема в сегменте.

Эксперты отмечают высокий спрос на китайские новинки. Занявшие первые строчки рейтинга модели Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro начали продаваться в России в начале 2023 года. Также быстро сумели завоевать популярность новые внедорожники TANK 300 и 500, появившиеся на отечественном рынке этой весной.

Статистика показала, что большим спросом у предпринимателей в разных регионах России сейчас пользуются премиальные автомобили марки EXEED (в рейтинг вошли все официально представленные в нашей стране модели, в том числе новинка RX), а также кроссоверы с современным экстерьером и оснащением OMODA C5.

В то же время в Топ-20 вошло большое количество бестселлеров, продажи которых стартовали на рынке больше года назад — представители брендов Geely (COLLRAY, Tugella, Atlas Pro), Haval (JOLION, Dargo, FX) и другие модели.

Доля китайских автомобилей в общем объеме реализованной техники в легковом сегменте, по данным компании Газпромбанк Автолизинг, по итогам первых 10 месяцев этого года составила больше 52%, что в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Аналитики прогнозируют, что объемы продаж продукции КНР продолжат расти, несмотря не временный спад в августе-октябре, связанный с ростом цен на рынке под влиянием повышения ключевой ставки Центробанка России и утилизационного сбора на ввозимые в страну автомобили.

Топ-20 популярных моделей новых легковых автомобилей производства КНР в компании Газпромбанк Автолизинг, 2023 год

*За период с 1 января по 15 ноября

Реклама. ООО «Газпромбанк Автолизинг». LjN8K6Mfr