В Новосибирске кандидат в депутаты закрыл своей агитацией патриотический мурал с бабушкой

В Новосибирске кандидат в депутаты заклеил патриотический мурал на фасаде жилого дома на Красном проспекте предвыборной рекламой.

На мурале изображена украинская бабушка со знаменем Победы.

Глава управления художественного облика города Олег Хорошунов заявил, что портрет украинской бабушки стал частью идентичности Новосибирска. Он заявил, что недоволен использованием политической рекламы на таких изображениях. Глава считает, что это нарушение нравственных принципов.

Хорошунов также подчеркнул, что использование баннерной ткани на фасадах зданий в городе запрещено. Мэрия города отреагировала и сняла баннер с дома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский депутат Новоселов поскользнулся и сломал ногу.