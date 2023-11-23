В Новосибирске выбрали подрядчика для проектных работ по части Южного транзита

ГКУ Новосибирской области «Мост» подписало контракт с ООО «Росинсталпроект» для выполнения проектных и изыскательских работ по строительству участка Южного транзита в Новосибирске.

В обязанности подрядчика входит разработка дорожного участка от трассы Р-254 «Иртыш» до Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь. Стоимость контракта составит 385,8 млн рублей.

На проведенном аукционе максимальное предложение составило 462 млн рублей. Всего участвовали четыре компании. Их названия не раскрываются.

Протяженность дороги составит 9,4 км с 4 до 6 полосами движения. Также подрядчик должен будет определить количество транспортных развязок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на левом берегу откроют новую 5-километровую трассу.