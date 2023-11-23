В Новосибирске женщина, провалившаяся под лед, рассказала подробности сквозь слезы

Женщина везла заказ клиенту в местный яхт-клуб.

В Новосибирске женщина, которая провалилась под лед, рассказала подробности инцидента. Во время рассказа женщина плакала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина работает курьером. Она привезла клиенту заказ в местный яхт-клуб. Однако навигатор вывел ее не на дорогу, а на озеро. Женщина отметила, что никакого ограждения около спуска на воду не было.

Заказчик пытался спасти женщину. Однако ее потом вытащили сотрудники МЧС.

«Они меня пытались выдернуть. Мальчишка разделся, веревка оборвалась. Они машиной пытались дернуть — не получилось», — рассказала пострадавшая.

Ранее Сиб.фм писал, что автомобиль с женщиной за рулём провалился под лед.