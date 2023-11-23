Золотой мяч Льва Яшина привезет в Новосибирск внук легендарного футболиста Василий Фролов

В рамках приезда легендарного символа победы 4 декабря 2023 года в 16.00 на площадке ГАУ НСО «Арена» футбольный зал (ул. Немировича-Данченко, 160) состоится официальное открытие футбольной школы «Динамо» в Новосибирске.

Футбольная школа «Динамо» — это уникальный проект, призванный развивать футбол в городе и воспитывать молодое поколение талантливых игроков.

Специальный гость мероприятия Василий Фролов — внук легендарного Льва Яшина, вратаря футбольного клуба «Динамо», обладателя «Золотого мяча». Участники и гости мероприятия смогут получить уникальную возможность, пообщаться со знаменитостью и перенять его опыт.

В программе мероприятия запланировано:

• торжественное открытие;

• легендарный символ победы «Золотой мяч» Льва Яшина;

• товарищеский матч «Битва Поколений» среди ветеранов ФК «Динамо» г. Новосибирск и юных футболистов (воспитанников) футбольной школы «Динамо»;

• фотозона с атрибутикой ФК «Динамо» и автограф-сессия с Василием Фроловым;

• праздничный торт.

Открытие футбольной школы «Динамо» станет важным шагом в развитии детского спорта в Новосибирске и привлечении внимания молодежи к здоровому образу жизни.

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