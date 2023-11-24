МТС Банк запустил для жителей Новосибирска предновогодние предложения по вкладам и кредитам

МТС Банк в преддверии нового года предлагает новосибирцам специальные условия для новых и действующих клиентов на вклады и кредиты.

Уже сейчас новые* клиенты могут открыть «МТС Вклад» по ставке до 15% годовых на срок 181 и 271 день при условии капитализации процентов, а также получить повышенную ставку по вкладу до 14,2% годовых сроком 367 дней.

Действующие клиенты, у которых подходит к концу срок действия их вклада, смогут открыть новый также на улучшенных условиях. По вкладу на 181 день доходность повышена до 14,6% годовых, на 271 день – до 14,4% годовых, на 367 дней – до 13,8% годовых.

Для пенсионеров и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 181, 271 и 367 дней без возможности пополнения и частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 000 рублей. По вкладу не предусмотрено пополнение и частичное снятие. Возможна автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Открыть «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.

Кроме того, банк предлагает клиентам-физическим лицам кредиты наличными, рефинансирование или ипотеку с опцией внесения первого платежа не ранее, чем через два месяца после получения. Специальное условие действует при оформлении кредита до 31 декабря 2023 года. Так клиенты банка, успевшие получить кредит в 2023 году, начнут платить по нему только в 2024 году, а освободившиеся средства могут потратить, например, на подарки родным и близким.

Предновогодним предложением могут воспользоваться новые и действующие клиенты банка, выбрав кредит и заполнив заявку на сайте или обратившись в удобный офис МТС Банка.

Кредит наличными поможет закончить с ремонтом к Новому году или решить другие важные финансовые вопросы.

— Сумма кредитования – до 5 млн рублей;

— Срок кредитования – до 5 лет;

— Быстрое оформление онлайн – средства поступят на текущий счет в МТС Банке, для новых клиентов доступна доставка дебетовой карты с последующим зачислением на нее кредитных средств;

Предусмотрены специальные условия со сниженными процентными ставками в рамках акции «Плати меньше».

Рефинансирование задолженности перед сторонними банками с ее погашением по потребительским кредитам, кредитам на покупку, рефинансированию, автокредитам и кредитным картам.

— Сумма кредитования – до 5 млн рублей;

— Срок кредитования – до 5 лет;

— Быстрое оформление онлайн – средства поступят на текущий счет в МТС Банке, для новых клиентов доступна доставка дебетовой карты с последующим зачислением на нее кредитных средств;

— Предусмотрены специальные условия со сниженными процентными ставками в рамках акции «Плати меньше».

Кредит под залог недвижимости подойдет на осуществление более масштабной цели, например, капитальный ремонт в квартире, которая может стать залогом для получения данного кредита. Залогом могут стать также апартаменты, дом или тaунхаус. Сумма кредитования – до 20 млн рублей. Срок кредитования – до 20 лет.

Первый платеж через два месяца также действует на программы ипотечного кредитования от МТС Банка. Чтобы подать заявку на ипотеку, достаточно выбрать подходящую программу и заполнить заявку на сайте или в офисе банка. В течение трех рабочих дней банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте.

* оформляющие срочный вклад в МТС Банке впервые, или клиенты, у которых за последние 30 дней и более не было вклада в МТС Банке, отлежавшего полный срок или с пролонгацией.

Реклама. ПАО «МТС Банк». LjN8JxLdA