Новикомбанк провел круглый стол для представителей промышленности Бурятии

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организовал в Улан-Удэ круглый стол для промышленных предприятий и субъектов МСП, посвященный ключевым мерам государственной поддержки и льготным программам Новикомбанка.

В мероприятии приняли участие представители банка, депутат Народного Хурала Республики Леонид Белых, председатель Союза промышленников и предпринимателей в Республике Бурятия Владимир Лучников. В ходе панельной дискуссии эксперты банка рассказали о мерах государственной поддержки предприятий и на конкретных примерах показали, как именно льготные программы интегрируются в реальные сделки.

Старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин в приветственной речи отметил, что сегодня промышленный комплекс Бурятии является одним из основных составляющих экономического потенциала региона. Обладая глубокой экспертизой, банк помогает промышленным предприятиям реализовать проекты по модернизации и расширению производства, а также обеспечивает их сотрудников современными конкурентными продуктами.

Начальник отдела взаимодействия с госорганами Новикомбанка Алексей Грабаров обратил особое внимание на актуальные меры господдержки, которые используются при кредитовании предприятий, способствующих технологическому развитию России. Это льготное кредитование инвестиционных проектов создания производства приоритетной продукции, льготные кредиты на проекты диверсификации ОПК и другие.

Алексей Грабаров также подчеркнул, что существенные преимущества при организации финансирования одного проекта обеспечивает комбинирование программ господдержки. Эксперты Новикомбанка могут сформировать оптимальную схему финансирования проектов любой сложности.

Офис Новикомбанка в Республике Бурятия, открывшийся в 2021 году, оказывает широкий спектр услуг для всех сегментов финансового рынка. Ключевые партнеры банка в регионе — предприятия холдингов «Вертолеты России», «КРЭТ» и др. Для того, чтобы предоставлять более эффективную поддержку приоритетным проектам по социально-экономическому развитию Республики, Новикомбанк и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве.

При участии банка в регионе также реализуются значимые проекты корпоративного кредитования и мотивационные программы льготного кредитования для работников предприятий. О социальных программах банка по развитию кадрового потенциала промышленных предприятий рассказал директор программы «Социально-платежная карта работника Ростеха» Александр Дошлыгин.

Эксперт отметил, что флагманский продукт банка — социально-платежная карта работника Ростеха дает возможность сотрудникам удовлетворить потребность в финансовых продуктах и услугах. При этом главная особенность карт заключается в том, что они дают доступ не только к платежным привилегиям, но и социальным составляющим.

Еще одним эффективным инструментом мотивации сотрудников является программа поощрения «Развитие». Участниками программы могут стать сотрудники промышленных предприятий — лидеры производства. Им предоставляются специальные льготные условия по ипотеке, а также по образовательному или потребительскому кредитам. Уже почти 130 предприятий присоединились к программе, а более 1,5 тыс. сотрудников промышленных предприятий — лидеров производства воспользовались данным продуктом Новикомбанка.

«Мы видим большой потенциал экономики Бурятии и надеемся, что с нашей поддержкой промышленный кластер получит дополнительный импульс развития. Организация финансирования с использованием мер государственной поддержки – одно из приоритетных направлений работы Новикомбанка. Однако мы понимаем, что в современных социально–экономических условиях технологическое развитие страны неотделимо от укрепления кадрового потенциала промышленности. Именно поэтому мы сделали поддержку высококлассных специалистов отдельным и приоритетным направлением своей работы», — отметила управляющий дополнительным офисом в Улан-Удэ Елена Барсукова.

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