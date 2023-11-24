VIRA вошла в тройку лидеров по вводу жилья за 2022 год в Новосибирской области

Компания сдала 60 тысяч квадратных метров за год.

21 ноября состоялась конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» от «Единого ресурса застройщиков» в Новосибирске. В начале мероприятия прошла торжественная церемония награждения застройщиков Сибирского федерального округа, а после эксперты обсудили основные тренды в девелоперском продукте: архитектуру, парковочное и дворовое простраства, входные группы, подъезды, квартиры и умный МКД.

Девелопер VIRA, один из лидеров строительной отрасли Новосибирска, вошел в первую тройку компаний по объему ввода жилья за 2022 год в Новосибирской области. VIRA сдала 60 562 квадратных метров за прошедший год. Среди введенных в эксплуатацию проектов — ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Новые Матрешки», расположенные в Новосибирске и ЖК «Матрешки», расположенный в Барнауле.

«Для нас очень важно занять почетное место в тройке лидеров по вводу жилья в регионе. Мы ценим время наших клиентов, поэтому всегда соблюдаем сроки ввода жилья в эксплуатацию. В конце прошлого года мы задали высокую планку и в рамках стратегии трансформации VIRA пообещали построить для города новые жилые проекты с уникальными для своего класса потребительскими качествами. Именно этим сейчас и занята наша команда», — прокомментировал новость Александр Савельев, соучредитель и CEO VIRA.

Недавно девелопер также получил наивысший балл в общероссийском рейтинге от ЕРЗ.РФ по показателю соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья. VIRA получила 5 баллов из 5 возможных. Максимальное значение рейтинга THP означает, что вероятность своевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов близка к 100%.

В 2023 году VIRA представила рынку два новых жилых комплекса — ЖК GORIZONT комфорт-класса и ЖК LUNА класса «комфорт-плюс». Также компания продолжает строительство жилого небоскреба GRANDO, вошедшего в число лучших в России по версии премии Urban Awards.

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 квадратных метров сданного жилья. VIRA — это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

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