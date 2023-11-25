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общество

Рейс из Стамбула в Новосибирск задержали почти на 2 часа

Фото: t.me/teleact54

Вчера, 24 ноября, рейс из Стамбула в Новосибирск задержали почти на два часа из-за инцидента на борту. Об этом сообщает Телеграм-канал АСТ-54.

Группа пассажиров из Новосибирска вступила в конфликт с бортпроводниками, отрывала бирки с ручной клади и отказывалась соблюдать требования персонала. Один из пассажиров улыбаясь сорвал бирку, поставил свою сумку на полку и сел на свое место.

Изначально вылет был запланирован на 11:45, но самолет взлетел лишь в 13:40.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сократят время на ремонт автобусов за счет нацпроекта «Производительность труда».

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Игорь Кириченко
Журналист

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