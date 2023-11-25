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проиcшествия

В Новосибирской области 2 человека погибли в ДТП с бензовозом и пожарной машиной

Фото: тг-канал АСТ-54 Black

Пожарная машина попала в ДТП под Новосибирском.

В Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, а один получил серьезные травмы.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на трассе в районе Болотного столкнулись две легковые машины. После этого на место происшествия прибыла пожарная бригада для оказания помощи пострадавшим. Однако водитель бензовоза не справился с управлением и врезался в кабину пожарной машины.

Водитель пожарной машины получил перелом ноги, а в бензовозе погибли два человека. Пожарные, находившиеся на месте происшествия, извлекали пострадавших из легкового автомобиля и оказывали им необходимую помощь. Подробности произошедшего выясняются.

Как ранее писал Сиб.фм, в Кузбассе разорвало скорую помощь в ДТП с грузовиком.

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Дамир Трубников

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