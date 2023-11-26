«Мы подарили детям волшебство»: поезд с Дедом Морозом и аниматорами начал работу в Новосибирскe

В Новосибирске к Новому году запустили праздничный «Полярный экспресс». В движущемся поезде для детей устраивают театрализованную тематическую программу с аниматорами и главными гостями — Снегурочкой и Дедом Морозом. Во время представления малыши погружаются в новогоднюю атмосферу, получают подарки и сладости.

За окном ещё нет сугробов, а в воздухе уже чувствуется приближение Нового года. Дети обожают праздники. Для юных новосибирцев творческая группа из режиссёров, актёров, сценаристов, продюсеров, художников, дизайнеров, костюмеров и гримёров организовала сказочное путешествие в необычном формате — на настоящем поезде. Ребятам и их родителям предложили отпраздновать Новый Год в компании 15 авторских персонажей, в числе которых Дед Мороз, Снегурочка, Йети, Снежа, Ёлочка, Полярники, Изобретатель, Чудесник, необычный Кондуктор, Повар, Снеговики, Зайка, Белый медведь.

25 ноября первые юные счастливчики окунулись в праздничную атмосферу во время путешествия на «Полярном экспрессе». Состав тронулся в 11:00 от железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный». Профессиональные актёры поочерёдно заходили в каждый вагон, зажигательно развлекали путешественников и угощали сладостями. Ребята сыграли в «снежкобол», познакомились с необычными фокусами Чудесника и Изобретателя. Повар научила пассажиров готовить полярный пирог. Его ингредиенты мы сохраним в тайне — состав вы сможете узнать, погостив на праздничном экспрессе.

Снеговики Клёпа и Зефирка Сахаровна заполнили вагоны огромными мыльными пузырями, а в конце между рядами пролетел настоящий мыльный дракон, год которого мы встречаем в ночь на 1 января. Снегурочка и необычная Голубая Ель вместе с ребятами загадали заветное желание и пригласили Деда Мороза. Зимний гость пришёл с мешком подарков, каждый гость получил памятный презент от волшебника. А Ёлочка обучила юных путешественников полярному языку. Он доступен только избранным — тем, кто отправится на новогоднюю прогулку в сказочном поезде. Завершали волшебное путешествие фотосессия и яркие танцы. Вы когда-нибудь весело отплясывали в вагоне? В «Полярном Экспрессе» появится такая возможность!

После мероприятия нам удалось поговорить со Снегурочкой и Дедом Морозом. Для зимней красавицы эта поездка стала необычным ярким моментом.

«Мероприятие — настоящее погружение в детство. Для ребёнка поездка на поезде сопровождается приятным волнением, ведь путешествие становится настоящим приключением. Можно любоваться пейзажами за окном и участвовать в весёлой программе, где много героев и постоянно ждёт что-то интересное», — рассказала Снегурочка.

Её ближайший родственник Дедушка Мороз подчеркнул, что ребята остались в восторге от выступления.

«Нужно детишкам дарить радость всегда. Мне нравится нести добро людям, это главное в нашем деле. Очень хорошо, что праздновать Новый год мы начинаем уже в конце ноября. Именно сейчас пора наряжать ёлку. Мы постоянно куда-то бежим, готовимся, вспоминаем о ней только в конце декабря. Несколько дней спустя убираем, праздник заканчивается. Важно создавать настроение заранее. Сегодня мы подарили детям волшебство, они счастливы, а значит, мы достигаем свои добрых целей», — поделился Дед Мороз.

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АО «РЖД»

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