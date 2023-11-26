Новосибирский ДК имени Клары Цеткин снесут за 25 миллионов

В Новосибирске снесут Дом культуры Клары Цеткин.

24 ноября на сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске планируется снос Дома культуры им. Клары Цеткин, который расположен на улице Котовского, 19.

Заказчик готов заплатить более 25 миллионов рублей за снос здания.

В описании объекта указано, что здание было построено в 1936 году и имеет общую площадь 3924,5 квадратных метра.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Октябрьском районе Новосибирска снесут два аварийных дома за 1,2 млн рублей. Заказчиком работ выступило муниципальное «Городское жилищное агентство», а стоимость работ составит 1,26 миллиона рублей.