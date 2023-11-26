В Новосибирске омичи раскупают квартиры в микрорайоне «Счастье в Кольцово»

На встрече с журналистами в Санкт-Петербурге представитель группы «Эталон» Алексей Головкин рассказал об интересном явлении на рынке недвижимости.

По его словам, жители Омска предпочитают покупать квартиры в новосибирском микрорайоне «Счастье в Кольцово». Чаще всего берут однокомнатные.

Головкин отметил, что все однокомнатные квартиры в строящемся микрорайоне «Счастье в Кольцово» уже забронировали. Он считает, что жители Омска видят покупку квартир в Новосибирске как выгодное инвестиционное решение.

Стоимость однокомнатных квартир в жилом комплексе «Счастье в Кольцово» с площадью от 40 до 50 квадратных метров варьируется от 5 до 6 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске к 2043 году хотят построить мини-город рядом с «Золотой Нивой».