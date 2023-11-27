Опубликованы имена новосибирцев, погибших в ноябре в зоне СВО

Известны имена новосибирцев, первых погибших в ноябре в зоне специальной военной операции.

В Новосибирске стали известны имена бойцов, которые первыми погибли на СВО в ноябре этого года.

1 ноября при выполнении воинского долга на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб житель Усть-Тоя Колыванского района Алексей Никифоровский, ему было 42 года.

4 ноября погиб младший сержант Иван Голиков из Коченевского района Новосибирской области. Ему было 37 лет.

7 ноября погиб при выполнении боевой задачи житель села Заречноубинское Рамиль Исанбаев в возрасте 39 лет.

9 ноября в зоне проведения спецоперации погиб житель Толмачево Сергей, ему было 56 лет.

10 ноября геройски пал, попав под обстрел киевских националистов, житель Оби, танкист 27-летний Василий Сахно. Посмертно он был награжден Орденом мужества.

12 ноября в зоне СВО погиб житель Бердска, командир танка танкового отделения танковой роты танкового батальона, гвардии старший сержант Михаил Голуб. Ему было 49 лет.

13 ноября в ходе выполнения задач специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины погиб житель Барабинска, санитарный инструктор медицинского отделения медицинского взвода 2 мотострелкового батальона 42-летний Денис Кудряшов.