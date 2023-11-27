«Расцветай» в Санкт-Петербурге: квартиры от 4,1 млн в 25-минутах от метро

ГК «Расцветай» в Санкт-Петербурге возводит квартал комфорт-класса «Расцветай в Янино». Известный новосибирский застройщик демонстрирует высокие темпы строительства. Объект строится с опережением заявленных сроков на 2-3 месяца. Сейчас квартиру-студию 24 кв.м. в «Расцветай в Янино» можно купить от 4,1 млн рублей*.

Квартал «Расцветай в Янино» — проект комплексной застройки площадью 300 тыс. кв.м. Первая очередь квартала — шесть корпусов переменной этажности 9 и 12 этажей. Первая очередь квартала сдается летом 2024 года.

«Расцветай в Янино» расположен в зеленом районе Янино-1. Локация находится вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 25 минут.

Первая очередь «Расцветай в Янино» сдается летом 2024 года.

В квартале «Расцветай в Янино» есть вся необходимая социальная инфраструктура: школа и два детских сада. В сентябре 2023 года получено разрешение на возведение трехэтажного детского сада, рассчитанного на 12 групп. По Соглашению с Правительством Ленинградской области строительство дошкольного учреждения будет вести ГК «Расцветай». Работы будут завершены осенью 2025 года.

В сентябре получено разрешение на возведение трехэтажного детского сада в «Расцветай в Янино».

«Расцветай в Янино» возводится в экологически благоприятном районе: рядом с двумя парками. Ржевский лесопарк площадью около 1800 га знаком петербуржцам как круглогодичная «зеленая зона»: летом здесь можно кататься на велосипедах, а зимой — на санках или лыжах. «Колтушские высоты» — памятник природы, который по достоинству оценят семьи, предпочитающие активный отдых. Здесь обустроено четыре экотропы общей протяженностью 25 км, три пеших маршрута и веломаршрут длиной 6,5 км.

В «Расцветай в Янино» можно приобрести жилье с готовым ремонтом. Это очень удобно для иногородних клиентов. Для переезда потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи – и можно жить. Еще одно преимущество готовой отделки для многих покупателей комфорт, исключающий все хлопоты ремонта.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

г. Новосибирск, Орджоникидзе, 23,

г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н. ул. Шамшева, 9,

+7 (383) 255 00 83

+7 (812) 503 92 92

ООО СЗ «Ирис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

*Стоимость действительна на момент публикации.

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ООО «СЗ Расцветай на Красном»

ИНН 540 6655430

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