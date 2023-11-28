«Авторский квартал»: вдохновение жить!

Неуловимое мгновение, задающее стремительный полёт мысли и открывающее новые горизонты, мы называем вдохновением. Именно с этим чувством девелоперская компания «БиблиоСити» подошла к созданию проекта ЖК «Авторский квартал», посвятив его не только комфорту проживания, но и семейным ценностям. Объединив современные представления об эстетике и функциональности с запросами целевой аудитории, застройщик разработал готовые решения для тех, кто хочет жить в уединении, но при этом легко пользоваться благами большого города.

Правильная концепция

Ставка на семейные ценности — не пиар-ход компании, а продуманная идея, в которой застройщик намерен воплотить главные для большинства молодых семей потребности, формирующие новое качество жизни. Причём, это касается не только квадратуры жилых помещений, дизайнерских решений и сервиса, но и создания благополучной, продуманной среды проживания, где родителям и детям будет по-настоящему комфортно, уютно и безопасно.

Разумная интеграция

К выбору земельного участка для строительства ЖК в компании подошли особенно тщательно, ведь локация должна была соответствовать сразу нескольким требованиям: обособленности территории, наличию развитой инфраструктуры и транспортной доступности. К слову, свободных площадок в центре города, пригодных для строительства жилья подобного уровня, осталось не так много, но специалистам «БиблиоСити» удалось найти вариант, претендующий на эксклюзивное предложение на рынке новостроек Новосибирска. Итак, до 2030 года в архитектурном ансамбле улицы Гоголя появится четыре стройных высотных здания, которые станут жемчужиной Дзержинского района, одной из его ключевых доминант. Первый 25-этажный дом на 240 квартир площадью от 26 до 70 кв. м. планируется сдать уже в IV квартале 2025 года.

Лаконичный дизайн

Архитектурный облик будущего ЖК впечатляет безупречностью чётких линий, образующих строгий и утончённый стиль, сочетающий традиции минимализма и эстетику неоклассики. Необыкновенную лёгкость конструкциям здания придаёт панорамное остекление, пропускающее много солнечного света и визуально увеличивающее пространство. Никаких вычурных и неуместных деталей во внешней отделке фасадов, выбивающихся из контекста проекта. Предпочтение только спокойным оттенкам и природным цветам, на которые всегда приятно смотреть.

В классическом стиле представлены и входные группы домов. Использование в интерьере практичного и долговечного керамогранита, а также оригинальной системы освещения, придает парадность и статусность просторному и светлому холлу.

Удачное расположение

«Авторский квартал» — это жизнь в непосредственной близости к центру города, но при этом в тишине и спокойствии, ведь комплекс размещён в глубине массива, вдалеке от шумных магистралей. Будущие жильцы по достоинству оценят пешую доступность станции метро «Берёзовая роща», до которой 10 минут в неспешном темпе. Близость к дому главных транспортных магистралей – путь до Красного проспекта займёт 7 минут на машине. Также в непосредственной близости множество образовательных, досуговых и торговых объектов. Одна из шести школ микрорайона находится прямо под окнами, а дойти до ТРЦ «Сибирский молл» можно всего за 15 минут.

Полноценный отдых и досуг

Близость «Авторского квартала» к таким рекреационным зонам, как парки «Берёзовая роща» и «Каменка», открывает для жителей ЖК множество возможностей для качественного отдыха в единении с природой. Так, любители спорта найдут здесь живописные маршруты для утренних пробежек и велосипедных прогулок. А семьи с детьми смогут весело провести время в контактном зоопарке или на площадке с аттракционами. Благодаря развитой инфраструктуре и наличию поблизости спортивных клубов и секций, творческих студий и интеллектуальных кружков, родители легко подберут подходящее для их ребёнка развивающее увлечение.

Доступная среда

Поскольку «Авторский квартал» ориентирован на семьи с детьми, большое внимание архитекторы и дизайнеры уделили проектированию придомовой территории. Здесь для каждого найдётся место и свое занятие. Для маленьких резидентов — площадки с игровыми комплексами, каруселями и канатными городками, для мам с колясками — удобные, широкие дорожки, для любителей посидеть с книжкой — укромные беседки в тени деревьев, а для спортивных пап и мам — воркаут-зоны с тренажёрами. Умная система видеонаблюдения, смонтированная по периметру жилого комплекса, обезопасит дворы от непрошеных гостей.

Продуманность решений

По проекту первые этажи в домах отданы под коммерческую недвижимость, это значит, что над обеспечением привычного уровня комфорта и сервиса жильцов будут работать лучшие продуктовые сети в формате «магазин у дома», а также брендовые кофейни, аптеки и швейные мастерские.

Заботясь об удобстве жителей ЖК, застройщик предусмотрел как просторную и вместительную наземную парковку, так и тёплый подземный паркинг почти на 200 машино-мест. Здесь же разместятся суперактуальные кладовые для хранения зимней резины, инструментов, сезонной одежды и габаритных вещей, занимающие обычно много места в квартире.

Просторные колясочные в ЖК предусмотрены на каждом этаже (!). Здесь можно будет безопасно хранить все виды семейного «транспорта» от роликовых коньков и самокатов до велосипедов и горных лыж — места хватит всем! За порядком в доме присмотрят опытные консьержи, места для которых оборудованы в холле. Вежливые и приветливые сотрудники помогут вызвать такси или курьера, а также получить посылки и письма.

«Авторский квартал» учёл интересы и братьев наших меньших. Отдельное помещение для мойки лап у входа в подъезд поможет сохранить чистоту напольного покрытия внутри общедомовых помещений.

Простор воображения

Все дома комплекса будут построены по отработанной технологии монолитного каркаса с кирпичным заполнением, показавшей хорошие результаты по теплопроводности, надёжности и долговечности конструкций и несущих элементов. Для простора дизайнерских решений, архитекторы проекта не только аккуратно и грамотно разместили внутренние коммуникации в квартирах, но и постарались избавить планировки от лишних перегородок, предоставив будущим жильцам право авторского подхода в обустройстве жилых помещений.

Семейный формат

Команда «Авторского квартала», продумывая концепцию будущего ЖК, стремилась не только создать комфортную среду и достойный уровень сервиса, но и предложить для семей с детьми нечто большее. Заботясь об окружении, компания, в первую очередь, значительно сократила количество студий в ЖК, а во-вторых, разработала планировки квартир с учётом различных жизненных сценариев родителей.

«Например, особенность трёхкомнатных квартир-студий — это спальни, разделённые кухней-гостиной. Такое решение добавляет приватности, снижает шум и позволяет обустроить пространство так, чтобы каждому в семье было комфортно. В двухкомнатных квартирах, напротив, спальни расположены рядом — идеальный вариант для семей с маленьким ребёнком, когда важно, чтобы малыш был ближе к родителям», — отмечает руководитель проекта Дарья Курошвили.

В компании разделяют семейные ценности и хорошо понимают, что дом для любого человека – это сакральный символ, место силы, где тебя ждут, поддерживают и любят твои близкие. Вдохновлённый этой идеей, девелопер «БиблиоСити» создал «Авторский квартал», как основу для счастливой жизни и новых побед его будущих жителей. Здесь по-настоящему хочется быть автором своей жизни и стремиться к лучшему!

Как купить квартиру:

Продажи квартир в доме первой очереди ЖК «Авторский квартал» уже открыты. Стоимость на начальном этапе строительства одна из самых выгодных в данном сегменте: от 130 тыс. рублей за квадратный метр. Учитывая, что цена за квадрат в Дзержинском районе растёт быстрее инфляции, покупка квартиры в ЖК «Авторский квартал» — это ещё и удачный способ для инвестирования.

Приобрести квартиру можно в рассрочку, ипотеку или с использованием материнского капитала.

Контактные данные:

Авторский.рф

Адрес: Новосибирск, ул. Гоголя, 204Б

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