Новосибирский вуз занял высокие позиции в рейтинге Альянса в сфере искусственного интеллекта

Новосибирский государственный университет занял высокие позиции в первом в России рейтинге вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта.

По данным пресс-службы НГУ, Альянс в сфере искусственного интеллекта представил рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов, в который вошли 180 университетов из 64 регионов страны с программами подготовки бакалавров.

По результатам рейтинга лучшими вузами признаны Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт и Университет ИТМО, НГУ вошел в 5-ю группу вместе с Финансовым институтом при Правительстве Российской Федерации.

Рейтинг российских университетов по качеству подготовки ИИ-специалистов разработан Альянсом по поручению президента России от 29 января 2023 года при поддержке Правительства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Напомним, что преподавательница НГУ стала «Человеком года» в Новосибирске.