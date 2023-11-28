«Ростелеком» помог МВД задержать преступную группу в Новосибирске

«Ростелеком» принял участие в мероприятиях по пресечению преступлений, связанных с хищением медного кабеля. В результате взаимодействия с Главным управлением МВД России по Новосибирской области задержана организованная преступная группа, один из участников которой уже был неоднократно судим за кражи и находился в федеральном розыске.

«Злoумышленник проникал в коммуникационный колодец, откуда вырезал медный кабель и продавал его в пункте приема металлолома. Установлено, что фигурант причастен еще к тринадцати аналогичным фактам на территории города Новосибирска. При проведении обысков по месту его проживания изъяты ножницы и ножовка», — рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по НСО Владислав Савченков.

В отношении задержанных полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная организованной группой». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

«Такие преступления приводят к нарушению работы стационарных телефонов, что особенно ощутимо для пожилых людей, так как для них это наиболее привычный способ связи с родственниками и специалистами экстренных служб. Кроме того, страдают объекты социальной инфраструктуры», — рассказал директор по безопасности региона Сибирь ПАО «Ростелеком» Владимир Хрипунков.

Хищения медносодержащего кабеля нарушают основной производственный процесс и заставляют перераспределять силы специалистов провайдера: вместо текущей работы по обслуживанию абонентов и поддержанию работоспособности сети они направляются на устранение нарушений целостности коммуникаций.

«Проникновение в колодцы, как правило, осуществляется путем взлома запорных устройств либо подбором ключей. Мы регулярно проводим профилактические мероприятия, например, обходы кабельных канализаций на предмет закрытия люков крышками», — рассказал директор по режиму региона Сибирь ПАО «Ростелеком» Александр Столяров.

С начала 2023 года зафиксировано 48 случаев кражи медносодержащего кабеля: 27 – в Ленинском районе города Новосибирска и 21 — в Кировском. Общая протяженность похищенного кабеля по указанным фактам составила более 5,5 км, а ущерб составил около трех миллионов рублей.

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