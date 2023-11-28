Учебная Сибирь приглашает детей и взрослых!

Кем быть, какую выбрать профессию, куда пойти на работу и какое для этого нужно закончить учебное заведение – ответы на эти вопросы даст форум-выставка «Учебная Сибирь». Здесь можно пройти профориентационное тестирование, попробовать свои силы в разных профессиях, из первых рук узнать о программах обучения и условиях труда на предприятиях. Кроме того, посетителей ждут розыгрыши билетов в театр, на концерт, ледовое шоу, а также телефонов и ноутбука!

Форум-выставка «Учебная Сибирь» — единственная за Уралом масштабная площадка, где представлены все виды и форматы образования, состоится в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 30 ноября по 2 декабря. Выставка адресована учащимся 7-11 классов, абитуриентам, студентам, их родителям, а также учителям и руководителям учебных заведений.

Образовательные программы и условия поступления посетителям Учебной Сибири представят ведущие высшие и средние профессиональные учебные заведения России. В их числе университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Омска, Кемерова, Красноярска, Владивостока и Белоруссии (Минск). Здесь каждый сможет получить информацию из первых рук, задать вопросы и узнать все, что важно для правильного выбора профессионального образования.

Профориентационные кластеры «Инженерный», «IT», «Строительный», «Аграрный», «Кулинарный», «Транспортный» позволят школьникам и абитуриентам узнать не только о том, какое учебное заведение необходимо закончить для получения понравившейся профессии, но и где, кем он сможет работать, какими будут заработная плата, условия труда и карьерные перспективы.

Участие в мастер-классах, что будут проходить на площадке Учебной Сибири, даст возможность будущим молодым специалистам «потрогать профессию руками».

В частности, посетители смогут попробовать свои силы в таких сферах, как:

— Информационные системы и программирование

— VR-визуализация

— Графический дизайн

— VR—дизайнер: погружение с помощью специальных устройств в виртуальную реальность

— 3D печать в дизайн-проектировании

— Монтаж, техническое обслуживание и ремонт ЭПиУ

— Управление грузовым автомобилем

— Сетевое и системное администрирование

— Макетирование ландшафта «Городская среда»

А также мастер-классы по кулинарии, макияжу и прическам, мыловарению, химическому анализу, робототехнике, наблюдению за погодой, исследованию минералов и многое другое.



Для тех, кто еще не определился с выбором профессии на площадке Учебной Сибири будет проводиться профориентационное компьютерное экспресс-тестирование, которое позволит выявить ключевые навыков и склонности к определенной профессиональной деятельности.

Министерство образования Новосибирской области организует работу шести площадок: «Город счастливого детства», «Искусство цифры», «Территория талантов», «Поверх барьеров», «Инженерные горизонты», «Профминимум? Профмаксимум!».

А кроме того, посетителей выставки ждут розыгрыши ценных призов! В призовом фонде ноутбук, смартфоны, билеты в Новосибирский театр оперы и балета, на ледовое шоу в Сибирь-Арену, на концерт в МВК «Новосибирск Экспоцентр» и многое другое!

Для педагогов и директоров школ — обширная деловая программа с участием представителей министерства образования Новосибирской области, ученых, экспертов и педагогов ведущих высших и средних учебных заведений, круглые столы и конференции, где можно получить всю информацию о тенденциях отрасли и обменяться опытом.

Для образовательных учреждений на выставке будет представлена учебная и художественная литература, методические и развивающие пособия, канцелярские товары, мебель для школ и дошкольных учреждений, интерактивное и лабораторное оборудование.

«Движение Первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи – официальный партнер выставки.

Посещение выставки бесплатное! Зарегистрироваться и получить билет можно на сайте выставки.

Выставка состоится с 30 ноября по 2 декабря в МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104. Выставка будет работать все дни с 10.00 до 17.00.

ООО «ЭкспоИвентс»

8 (383) 304-81-55

info@uch-sib.ru

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