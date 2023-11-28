В новосибирской школе №128 прошел открытый урок ко Дню Конституции

В преддверии Дня Конституции депутат Горсовета побывал в гостях у новосибирских школьников и напомнил о важности знания основного закона страны.

Не совсем обычный урок состоялся в средней школе № 128 в преддверии Дня Конституции, который отмечается в России 12 декабря. Проверить знания старшеклассников подшефной школы и напомнить им о важности знания основного закона страны пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. Как выпускник исторического отделения гуманитарного факультета НГУ, он отлично понимает важность правовых знаний для практической жизни и с удовлетворением убедился, что школьники тоже осознают эту важность.

В ходе открытого урока, прошедшего в игровой форме, учеников разделили на пять групп, каждая из которых должна была выполнить несколько заданий и ответить на свою часть вопросов, связанных с историей Конституции, ее функциями и особенностями. Ребята легко справились со всеми заданиями, проявив особенный интерес к поправкам в основной закон.

Как пояснила учитель истории и обществознания средней школы № 128 Татьяна Журина, ребята хорошо подготовлены, потому что знания по Конституции в школе обновляют регулярно — и на обычных уроках, и при подготовке к ЕГЭ, и в рамках ежегодных мероприятий к Дню Конституции.

Интересно, что сами старшеклассники в беседе о своем понимании важности правовых знаний, говорили не только о том, что в основном законе страны прописаны их права, но и о том, что эти законы напоминают гражданину о его обязанностях.

«То, что в школах сейчас уделяют большое внимание правовому образованию, это очень правильно, потому что необходимо, чтобы наше молодое поколение, вступая во взрослую жизнь, имело азы правовой культуры. Конституция — это основной закон, который определяет основу государственного строя Российской Федерации и взаимоотношения человека с обществом, важно, чтобы школьники это понимали. Я был очень приятно удивлен и знаниями наших ребятишек, и тем, как по-взрослому они их формулируют. Очень хочется, чтобы эти знания, которые они сегодня озвучивали, остались с ними», — поделился впечатлением Игорь Кудин.