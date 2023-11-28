Внук легендарного футболиста Василий Фролов привезет в Новосибирск золотой мяч Льва Яшина

В рамках приезда легендарного символа победы 04 декабря 2023 года в 16.00 на площадке ГАУ НСО «Арена» футбольный зал (ул. Немировича-Данченко, д 160) состоится официальное открытие футбольной школы «Динамо» в Новосибирске.

Футбольная школа «Динамо» — это уникальный проект, призванный развивать футбол в городе и воспитывать молодое поколение талантливых игроков.

Специальный гость мероприятия Василий Фролов — внук легендарного Льва Яшина – вратаря футбольного клуба «Динамо», обладателя «Золотого мяча». Участники и гости мероприятия смогут получить уникальную возможность, пообщаться со знаменитостью и перенять его опыт.

В программе мероприятия запланировано:

— Торжественное открытие

— Легендарный символ победы «Золотой мяч» Льва Яшина

— Товарищеский матч «Битва Поколений» среди ветеранов ФК «Динамо» г. Новосибирск и юных футболистов(воспитанники) футбольной школы «Динамо»

— Фотозона с атрибутикой ФК «Динамо» и автограф-сессия с Василием Фроловым

— Праздничный торт

Открытие футбольной школы «Динамо» станет важным шагом в развитии детского спорта в Новосибирске и привлечении внимания молодежи к здоровому образу жизни.

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