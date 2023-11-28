Заботятся, чтобы сибирякам было вкусно и комфортно: сеть кофеен установила в Новосибирске новые остановки

Доступная кофейня «Подорожник» совместно с мэрией Новосибирска запустили масштабный инвестиционный проект «Комфортные остановки». Его пытались реализовать с 2019 года.

С 1 августа 2023 года в рамках проекта сеть доступных кофеен «Подорожник» установила семь остановочных навесов в разных районах Новосибирска, в планах — ещё четыре. Остановки выполнены согласно дизайн-коду Новосибирска и оснащены «Умными блоками» — они показывают номер маршрута и время прибытия транспорта. Навесы представляют собой удобное пространство для защиты от непогоды.

Две современные Доступные кофейни «Подорожник» установили вместе с остановочными навесами на улице Гоголя, 180а и Немировича-Данченко, 126. Пассажиры смогут ожидать транспорт в тепле и комфорте на остановках «Областная больница» и «ПКиО Берёзовая роща» с возможностью перекусить и зарядить свои гаджеты. В будущем планируется возвести ещё три кофейни в рамках этого проекта.

«Мы надеемся, что наша уютная обстановка, вкусная и безопасная продукция, ароматный кофе, а также разнообразные акции и скидки не оставят горожан и гостей города равнодушными», — отмечают в компании.

Продавцов в кофейнях называют Гостеприимцами, потому что каждого гостя они встречают с улыбкой.

«Пришли пообедать, встретила нас прекрасная и приветливая продавец. Клиентоориентированность на высшем уровне. Из-за таких продавцов хочется возвращаться в это заведение», — рассказывает Алиса в отзывах сервиса 2ГИС.

Доступная кофейня «Подорожник» работает в Новосибирске уже более 24 лет. За это время в городе открылось 36 точек сети в разных уголках города и всех транспортных хабах столицы Сибири: автовокзалах, железнодорожном вокзале и в аэропорту «Толмачёво» (Терминал С и на бесплатной парковке для автомобилей).

Каждый клиент «Подорожника» найдёт, чем вкусно подкрепиться. В меню представлен разнообразный ассортимент блюд: бутерброды, которые можно разогреть на гриле с румяной корочкой, ароматный зерновой кофе, салаты, каши и многое другое. Покушать по пути на работу, учёбу или на прогулке можно по доступным ценам.

Кроме того, в сети «Подорожник» постоянно проходят акции с комбо наборами и сезонными предложениями. Например, с 15 ноября по 16 января новосибирцы могут получить скидку в 24% на два любых продукта из рождественского меню.

Подробнее ознакомиться с ассортиментом и условиями акций можно на официальном сайте доступной кофейни. Чтобы раньше всех узнавать о новых предложениях Подорожника, подпишитесь на паблик «Подорожника» в социальной сети «ВКонтакте».

Доступная кофейня «Подорожник»

Официальный сайт: www.podorognik.ru

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