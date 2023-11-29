Совсем как в детстве: «Пятёрочка» проводит в Новосибирске акцию в честь Нового года

С приходом первого снега на улицах начинают мерцать гирлянды, а мы — планировать сложную подготовку к Новому году. Это время, когда витрины магазинов сияют, словно звёзды, а разнообразие украшений создает настоящую сказку вокруг нас. Зимний воздух наполняется ароматом мандаринов и свежей хвои, и все готовятся принять свою долю волшебства.

Зима — это не только смена календарных дат! Именно предвкушение праздника ежегодно напоминает нам о детстве и беззаботности. В эти дни улицы словно оживают — практически каждый второй человек несет в руках ярко упакованные подарки, спеша порадовать своих близких чем-то особенным.

Торговая сеть «Пятёрочка» вносит свой неотъемлемый вклад в создание новогоднего настроения. Так родилась акция «Создавайте праздник как в детстве».

Это буквально возможность вернуться в мир детства, когда каждый момент был пронизан новогодней магией. Акция «Пятёрочки» — своего рода проводник, который принесет в дом не только радость, но и гору подарков.

В этом году за покупки от 600 рублей гости смогут получить новогоднюю карту с тремя сюрпризами. Первый сюрприз – это статичные многоразовые наклейки, которые добавят в интерьер праздника и уюта, ими можно украшать любые стеклянные поверхности и дома, и на работе. Второй сюрприз: скидки на покупки в магазинах сети, и сервисе «Пятёрочка Доставка». А третий: промокоды от партнёров акции, чтобы гости могли подготовиться к самому ожидаемому празднику года.

Но давайте заглянем в эту предновогоднюю суету через призму несбывшихся мечтаний, через фильтр волшебства, который уносит нас в мир сказок. Представьте, как каждый покупатель «Пятёрочки», несущий сумки с продуктами для предстоящего праздничного застолья, становится героем своей собственной новогодней истории. На его плечах лежит ответственность за создание уюта и особой атмосферы в доме, а в пакетах — частичка радости, которую можно подарить близким.

Именно в такие моменты мы осознаем, что подготовка к праздникам — это не просто многолюдные торговые центры и очереди на кассах. Это создание собственной сказки в кругу семьи.

Акция «Создавайте праздник как в детстве» от «Пятёрочки» напоминает нам, что, помимо множества дел и забот, в этот предновогодний период важно дарить радость не только себе, но и близким. За регистрацию чеков от 600 рублей на сайте акции гости торговой сети получат шанс на участие в розыгрыше более 1 500 призов, которые помогут создать праздничное настроение!

Главное помнить, как важно не упускать магию Нового года и создавать новогодние воспоминания, которые будут с нами долгие годы.

Подробнее об условиях акции, сроках и порядке её проведения – на сайте actions.5ka.ru.

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