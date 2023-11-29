В Новосибирске 20 миллионов пассажиров сэкономили на оплате проезда телефоном

Проезд со скидкой для новосибирцев стал возможен благодаря запущенной в начале осени акции от платежной системой «Мир». Проехаться с выгодой 8 рублей с каждой поездки можно не только в наземном транспорте — в трамваях, троллейбусах, автобусах Новосибирской области, но и в метрополитене областной столицы.

Воспользоваться предложением просто — достаточно загрузить в смартфон на базе Android карту «Мир» через один из мобильных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay, и платить телефоном за проезд. При этом устройство должно поддерживать NFC-функцию, а пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют.

Акция стартовала в регионе с сентября и закончится 31 декабря 2023 года. За два осенних месяца пассажиры новосибирского транспорта смогли сэкономить в общественном транспорте больше 20 миллионов рублей. Такие данные приводит пресс-служба платежной системы «Мир».

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!».

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