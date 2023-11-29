В Новосибирске учёные проверят всхожесть семян сои после двух лет в космосе

Семена сои проверят новосибирские учёные.

Как сообщает пресс-служба ТАСС, под Новосибирском специалисты Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН проверят семена сои, которые провели два года на внешней части МКС. Это произошло в ходе эксперимента Роскосмоса «Биориск».

«Изначально наша нулевая гипотеза состояла в том, что, если когда-нибудь мы полетим на другие планеты, там понадобятся семена, а переживут ли семена длительный перелет, неясно», — рассказал директор центра Кирилл Голохваст.

Он также подчеркнул, что, по версии ученых, у разных сортов одних и тех же растений семена могут отличаться разной пигментацией.

Кирилл Голохваст считает, что семена, в которых содержится больше антиоксидантов, имеют больше шансов «выжить» в космосе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что учёные из Новосибирска разработали приложение по диагностике заболеваний у рыб.