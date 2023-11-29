В Новосибирске жители микрорайона пожаловались на обилие крыс

В микрорайоне появились крысы и мыши.

В Telegram-канале «ACT-54» сообщили о том, что жители микрорайона пожаловались на полчища крыс и мышей на местной набережной. Грызуны не боятся ни людей, ни отраву, которую им регулярно подкладывают.

«Изначально в УК вообще отрицали наличие крыс и отказывались их травить, но в последнее время стали прислушиваться к мнению жильцов, хотя этих грызунов они называют какими-то речными крысами», — рассказал подписчик канала.

Присылая видео для «ACT-54», жильцы также рассказывают, что размеры крыс сопоставимы с размерами собак.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске крысы проникли на балконы жителей улицы Выборной.