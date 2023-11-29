В самое сердце цифрового искусства: RTD2023 объединит технологии и арт

На следующей неделе, 8 декабря, российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day (RTD2023).

На мероприятии будут представлены новые отечественные платформы и решения. Наравне с демонстрацией новых технологий важной частью мероприятия станет цифровое искусство. На конференции будет действовать экспозиция, посвященная digital-арту.

Современные технологии влияют на искусство с помощью самых разных инструментов и методов. Но идет и встречный процесс — искусство влияет на технологии и стимулирует их развитие. Художники и дизайнеры экспериментируют с новыми алгоритмами и устройствами, исследуют их возможности и обогащают технологии концептуальными идеями.

На RTD2023 «Ростелеком» решил объединить технологии с искусством и приглашает в виртуальную арт-галерею. Гости мероприятия увидят уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок. Сюжеты классических полотен оживит и сделает современными искусственный интеллект.

В рамках культурной программы на Rostelecom Tech Day пройдет встреча со специальным гостем конференции Артемом Ткачом — цифровым художником, основателем творческого объединения 42 Artists. Артем специализируется на компьютерной графике, сотрудничает с российскими и международными брендами, а его 42 Artists — первое в СНГ объединение NFT-художников. Участники мероприятия смогут узнать все об ультрасовременном крипто-искусстве из первых уст.

С места события будет организована прямая трансляция, которая будет доступна на сайте мероприятия без регистрации: https://rtd2023.ru/.

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