Искусственный интеллект, цифровой рубль и тренды: работа Росбанка вышла на новый уровень

Директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Западной Сибири Леонид Навицкий рассказал о том, какие условия в настоящее время важны для бизнеса, какие современные технологии используются банками, и чем отличается корпоративный бизнес Сибири.

– Можете рассказать об основных трендах и тенденциях на рынке корпоративного бизнеса в данный момент в России?

– Что касается трендов, гибкость и адаптивность к вызовам времени, скорость в принятии решений становятся важными качествами бизнеса. Также видим стремление предприятий заместить выбывших с рынка игроков и занять освободившиеся ниши. Например, самый высокий рост у предприятий, которые нацелены на внутренний спрос. В части отраслей это – пищевая промышленность, производство товаров первой необходимости. Также, традиционно, все хорошо у отраслей, связанных с государственными заказами.

Кроме того, клиенты, которые продолжают заниматься внешнеэкономической деятельностью, сейчас находятся в состоянии поиска стабильных решений для осуществления международных расчетов.

– Каковы темпы роста корпоративного бизнеса в регионе?

– Если говорить про темпы роста корпоративного кредитного портфеля нашего региона в Западной Сибири, то с начала текущего года он вырос в 2 раза, и это происходит с одной стороны, как за счёт существенного увеличения клиентской базы, так и за счёт того, что мы пересматриваем свою риск-политику и скорость работы с действующими клиентами. Росбанк также является активным участником государственных программ, связанных с поддержкой малого и среднего предпринимательства.

– Можете ли вы рассказать о наиболее востребованных бизнесом продуктах банка?

– На сегодняшний день в части самых востребованных продуктов, мы, как банк, предоставляем для развития разные инструменты. Если говорить про ежедневную работу, то РКО, переводы, карточные продукты, дистанционный онбординг, расширенное операционное время, виртуальные счета, проведение операций в выходные дни и другие – используются почти всеми корпоративными клиентами. Также мы работаем над сокращением времени зачисления платежей в сторонние банки и таким образом, повышаем скорость не только наших операций, но и способствуем ускорению бизнес-процессов внутри компаний.

Кредитование и прочие продукты, связанные с кредитным риском, являются одним из якорей для клиентов среднего бизнеса. И внимание к развитию этих продуктов у нас традиционно высоко. Здесь немаловажно отметить, что хороший рост у нас демонстрируют скоринговые продукты. На сегодняшний день у нас доступен овердрафт в сумме до 50 миллионов рублей и возобновляемая кредитная линия в сумме до 100 миллионов рублей. Предварительное решение по ним клиенты получают в течение буквально одного-двух часов. С начала года в Западной Сибири портфель скоринговых кредитов вырос в 3 раза. Мне очень приятно говорить о том, что на фоне существенного роста кредитного портфеля Западной Сибири доля просроченной задолженности практически стремится к нулю. На сегодняшний день она не превышает 0,2% от общего кредитного портфеля Западной Сибири.

– Каким образом Росбанк обеспечивает безопасность финансовых операций и защиту данных клиентов?

– Вопрос очень важный. У нас существует система предотвращения мошенничества, она способна самостоятельно определить, что та или иная операция имеет признаки несанкционированной клиентом, и предотвратить ее. Безопасность клиентских данных – одна из приоритетных задач Росбанка.

– Какие возможности предоставляются для переводов со счета на счет, платежей и использования НСПК?

– Что касается платежей B2C, то это одно из направлений, которое сейчас пользуется повышенным вниманием как со стороны банков, так и со стороны клиентов, потому что очень удобно. Росбанк предоставляет возможность оплаты через QR-коды в полном объеме. И клиентам, работающим через B2C, мы можем предложить и оплату через терминал, и оплату смартфоном через СБП, например. И объем расчетов по СБП за последний год увеличился кратно, однозначно. Для клиентов в сегменте среднего бизнеса, как правило, актуальны динамические QR-коды. Такая форма оплаты широко востребована в ритейле. Причем спросом пользуется сегмент как оффлайн, так и онлайн-ритейла.

На повышение спроса влияет ряд преимуществ: мгновенное зачисление, круглосуточная доступность, максимально простой клиентский путь и возможность бесплатного использования сервиса (в пределах лимита НСПК: до 100 тыс. руб. даже при переводах между разными банками).

– Что вы можете рассказать об использовании цифрового рубля? Как в целом воспринимается эта инициатива? В настоящее время идет тестовый период?

– Тема сейчас очень популярная. Если говорить про Росбанк, то он является одним из банков, которые стояли «в авангарде». На сегодняшний день мы участвуем в пилоте, проводимом совместно с Центральным Банком. Мы уже проводим транзакции с цифровыми рублями в фокус группе, в которую входят как физические, так и юридические лица. Участники уже имеют возможность открыть счета цифрового рубля через дистанционные банковские каналы и расчетов среди всех участников. Клиенты, принимающие участие в пилоте, высоко оценивают удобство доступа к платформе цифрового рубля через дистанционное банковское обслуживание Росбанка, а также высокую скорость выполнения операций и понятный интерфейс. Этот опыт положительно влияет на восприятие возможностей цифрового рубля и открывает новые горизонты для расчетов и переводов.

– Какую роль играет искусственный интеллект в работе банка?

–Мы активно используем аналитические системы для предугадывания потребностей корпоративных клиентов, и формирования целевых предложений для них. По сути, скоринговые продукты также основываются на работе искусственного интеллекта. От использования ИИ безусловно есть положительный экономический эффект: ускоряются бизнес-процессы, операции. Также снижаются издержки, потому что какую-то часть простой операционной работы ИИ берет на себя.

Однако самое главное, на что мы делаем упор – выстраивание долгосрочных партнерских взаимоотношений с клиентами. И человеческое общение, персональный подход, умение слышать клиента, выстраивать свой бизнес вокруг его целей и потребностей особенно важны. Такая бутиковая, фактически индивидуальная работа позволила нам зафиксировать внушительный рост всех финансовых показателей. По итогам 9 месяцев текущего года пришедших к нам корпоративных клиентов стало больше на 33%, а чистая прибыль банка после налогообложения составила 29 млрд рублей, в 6 раз превысив прибыль всего прошлого года.

Реклама. ПАО «Росбанк». LjN8KQtah