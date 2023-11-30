Они словно живые: погрузиться в сказочный мир кукол может каждый

В Новосибирске открылась зимняя выставка, где легко раствориться в мечтах и фантазиях.

Справка

Арт-галерея «Кукольная коллекция» открыта фотографом и дизайнером Натальей Кондратовой в 2021 году. В коллекции собраны куклы и картины почти 200 авторов. Главное отличие этой галереи от просто музея в том, что можно купить понравившийся экспонат.

Когда зима окутывает город N, арт-галерея «Кукольная коллекция» превращается в настоящее волшебное царство. Новая экспозиция приглашает гостей погрузиться в магическую зимнюю атмосферу и открыть для себя завораживающий мир грез.

Каждая кукла — это произведение искусства, созданное благодаря бескрайним фантазиям и ювелирной работе авторов. Они сделаны с любовью и заботой, чтобы показать зрителям свой индивидуальный облик и поразить глубиной характера. Куклы выполнены в различных стилях — от классического до современного, от реалистичного до абстрактного, от миниатюрного до гигантского.

Создатель галереи считает, что куклы не просто игрушки: каждая деталь, например, нежно вышитое платье или утонченные аксессуары и проработанный макияж, делает куклу живой, восхищая зрителя своим видом.

Вы увидите кукол-детей, веселых снеговиков и заснеженные сказочные пейзажи, а также погрузитесь в атмосферу холодных улиц, украшенных белоснежным снегом и волшебными снежинками.

Каждый посетитель Музея получит экскурсию по залам выставки, услышит интересные рассказы о техниках создания кукол и узнает их истории, ведь каждая имеет свой уникальный мир и собственную душу.

Экскурсия входит в стоимость билета. Билет можно купить в кассе Музея. А для групповых посещений можно заказать мастер-класс и окунуться в создание своего собственного произведения.

По выходным в галереи проходят мастер-классы, где можно сотворить не только куклы, но и предметы интерьера, и украшения под чутким руководством мастеров – авторов, чьи творения представлены в Музее.

Не упустите возможность посетить выставку «В городе N зима» и открыть для себя мир кукольного искусства.

Экспозиция будет работать с 28 ноября до 28 февраля 2024 года.

У галереи, как и принято в музеях, выходной понедельник.

Почувствуйте волшебство этой истории и станьте ее неотъемлемой частью!



Арт-галерея «Кукольная коллекция»:

г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 250

тел. +7 (913) 897-62-92

телеграм https://t.me/artdolls_collection

вконтакте https://vk.com/artdolls_collection

Режим работы:

пн – выходной

вт-пт 11:00-17:00

сб-вс 11:00-18:00

сайт Музей-кукол.рф

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ИП Кондратова Наталья Иосифовна

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