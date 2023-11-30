Российский банк рассказал о 45 безуспешных нападениях на офисы и банкоматы в 2023

Ни одно из них не завершилось успехом, а все злoумышленники были задержаны и привлечены к ответственности.

Сбер насчитал в 2023 году 45 нападений с целью хищениях денег на свои офисы и банкоматы. За последнюю неделю было совершено три таких попытки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Так, 26 ноября двое злoумышленников пытались вскрыть банкомат в Москве, в котором находилось 2,7 млн рублей. Однако вскрыть сейф банкомата и похитить деньги им не удалось. Спустя 2,5 часа преступники были задержаны – оперативникам помогли записи с видеокамер в офисе банка и из системы «Безопасный город».

Еще один банкомат, в котором находилось 11,2 млн рублей, безуспешно пытались вскрыть в столице 24 ноября. Нападение было совершено в 2 часа ночи в зоне круглосуточного обслуживания. Преступника задержали по горячим следам на основе анализа данных объективного контроля за отделениями банка и совершаемых транзакций.

В Липецке, ведомый телефонными мошенниками клиент поджег мебель в офисе банка, чтобы сорвать его работу. Возгорание быстро потушили, а поджигателя задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

Все 45 нападений на офисы и банкоматы Сбера, совершенные в 2023 году, не завершились успехом для злoумышленников. Все нападавшие были задержаны и привлечены к ответственности.