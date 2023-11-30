Удивительный старт. Как как продаются квартиры в строящемся доме «For Stars»

Застройщик рассказал об интересе к дому «For Stars», который возводят в ареале «Улица Кирова — Ленинградская».

По информации девелопера, количество планируемых в 2023 году сделок перевыполнено в несколько раз. Большая часть покупателей – семьи с детьми. Доля инвесторов составляет 10%.

На просмотре будущие жильцы могут ознакомиться с тремя-четырьмя вариантами каждого планировочного решения. Наименьшая площадь жилья — 25 кв. м., наибольшая — 83.

Помещения продуманы до мелочей. Здесь нет излишне заглубленных коридоров и нефункциональных ниш. Концепция предполагает квартиры преимущественно большой площади, цена которых от 5 до 12 млн рублей. Для покупки доступны различные варианты: материнский капитал, семейная ипотека с возможностью пакетной сделки с парковочными местами, господдержка в ведущих банках РФ.

От «For Stars» до станции метро «Октябрьская» пешком 18 минут, до «Речного вокзала» — 22. До центра города на машине пять минут езды. В шаговой доступности — школы, детские сады, строительный университет СибСТРИН.

Это дом комфорт-класса. На первом этаже — лобби с зоной ожидания, помещениями для консьержа и под колясочные. По всему периметру локации предполагается видеонаблюдение. Подземная парковка рассчитана на 120 машиномест.





Приглашаем вас на экскурсию в новый семейный дом, здесь «Всё как я хочу!»

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

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