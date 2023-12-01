Эта каша спасёт вашу печень: варится 15 минут и стоит копейки

Эта русская каша упоминается даже в древнем трактате «Повесть временных лет» и своей целебностью может конкурировать с синтетическими гепатопротекторами печени.

Питались этой кашей на Руси не только крестьяне, но и цари, поскольку заметили, что после неё нет тяжести в желудке, а лишь легкость да бодрость в теле.

Как выяснилось позже, вещества, содержащиеся в этой крупе, благотворно влияют на печень, а её пищевые волокна нормализуют обмен веществ, способствует более полному расщеплению жиров из пищи (особенно вредных) и выведению из организма продуктов их распада. Всё это стимулирует образование и отток желчи из желчного пузыря, значительно снижая вероятность образования желчных камней и помогает печени работать без сбоев.

Речь идёт о простейшей перловке. Её можно варить на воде, молоке или бульоне с добавлением различных ингредиентов для придания вкуса и аромата: ягод, фруктов, овощей, грибов или пряных трав. Главное условие – крупа не должна быть обработана промышленным путём, то есть каша быстрого приготовления не сработает на пользу печени.

Особо полезна, уверяют диетологи, перловая каша с яблоками, потому как она имеет низкий гликемический индекс, а значит медленно усваивается, дает стабильный уровень энергии и обеспечивает работу печени в щадящем режиме.

Чтобы сварить её за 15-20 минут, нужно всего лишь замочить крупу в холодной воде на ночь – не такая и большая жертва ради здоровой печени.