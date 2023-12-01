Лайфхак: как обустроить семейное гнёздышко. Инструкция по выбору квартиры

Переезд в новое жильё – важный этап жизни. Неизбежно возникнет вопрос организации пространства, чтобы удобно и комфортно было всем.

Почему важна грамотная планировка квартиры? Всё просто – она даёт возможность разграничить пространство для общения, игр, приёма пищи, работы... А также для уединения и функционального размещения вещей и элементов интерьера.

Место для совместного общения

Перовая локация, которую нужно продумать — это место, где семья будет собираться и проводить время. Это могут быть завтраки, обеды и ужины, совместный просмотр фильмов... В этом отношении популярны кухни-гостиные.

Здесь можно одновременно готовить, смотреть телевизор, приглядывать за ребёнком, общаться с домашними... А также собираться вместе за одним столом, принимать гостей, при этом оставляя оставшуюся площадь квартиры и спальню приватными, куда посторонним доступ закрыт.

На классической кухне тоже можно собираться всей семьей, особенно по вечерам после трудового дня. Она подойдёт также тем, кто любит уделять время готовке.

Детская должна быть отдельной

И это факт. Детям, как и взрослым, тоже нужно место для уединения. Это повысит чувство безопасности и быстрее приучит к самостоятельности и ответственности. Ребёнок будет знать, что это его территория, за которой он должен следить сам.

Детская не должна граничить со стенами шумных помещений. Поэтому, если вы любите допоздна смотреть фильмы, лучше выбрать такую планировку, где комната ребенка находится в стороне от спальни родителей. Нежелательно, чтобы стены детской граничили с гостиной или кухней. Если это соблюсти, ребёнок сможет соблюдать режим сна, а родители — заниматься своими делами.

Ещё детская должна быть светлой. Хороший помощник в этом — большие окна. Куда проще малышу вставать по утрам, когда в комнате уже светло.

Спальня – важная роль

Спальня — это личное пространство родителей, где можно восстановить потраченные за продолжительный день силы. У ребёнка сформируется представление о личных границах, которые нельзя нарушать.

Если в спальне вы планируете разместить не только кровать, но еще стол, кресло или стеллаж, лучше выбрать более вытянутую форму комнаты. Здесь главное, чтобы по ширине вошло спальное место и оставался еще проход.

Не забудьте про места для хранения

Один из трендов — спальня с гардеробной с выходом в ванную, которая расположена в стороне от детской комнаты. Это позволит, не мешая ребенку, собираться утром на работу.

Трёхкомнатная-студия в «Семейном доме For Stars»

Можно продумать систему с полками, ящиками вплоть до потолка и при необходимости её перестроить. Как вариант шкафы можно обустроить в нишах или вдоль всей стены комнаты. Предпочтение лучше отдать закрытым системам.

Если вы решили изменить жизнь и купить квартиру в доме, где для полноценного проживания есть всё, можно рассмотреть вариант «Семейного дома For Stars», расположенного в ареале улиц Кирова и Ленинградской. Это современный комплекс с разнообразными планировочными решениями, подземным паркингом, консьерж-сервисом и другими полезными девайсами.

До станции метро «Октябрьская» от дома FS можно добраться за 18 минут, до «Речного вокзала» — за 22. Дорога до центра на автомобиле займет от пяти минут.



Более подробную информацию можно получить в офисе продаж.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 284-17-74

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

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