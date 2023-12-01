Новикомбанк рассказал о финансировании промышленных предприятий Северо-Запада на Форуме «Российский промышленник»

Новикомбанк стал участником Форума «Российский промышленник — 2023». Представитель опорного банка Госкорпорации Ростех поделился опытом обеспечения предприятий доступным финансированием, включая использование мер государственной поддержки.

Управляющий филиалом Новикомбанка в Санкт-Петербурге Александр Сергеев выступил с докладом на заседании Координационного совета отделений РСПП в Северо-Западном федеральном округе, который прошел в рамках Форума «Российский промышленник». Это — федеральная площадка для взаимодействия крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, университетами, научными организациями, малым и средним бизнесом. В фокусе обсуждения участников такие важные темы, как технологический суверенитет, импортозамещение и инвестиционная активность.

При поддержке филиала банка в Санкт-Петербурге реализуются проекты в таких приоритетных для государства отраслях как: машиностроение, приборостроение, судостроение, авиационная промышленность и других. Руководитель филиала подробно остановился на вопросах организации финансирования проектов развития в приоритетных для государства отраслях. Благодаря глубокой экспертизе Новикомбанк сформировал эффективную систему мер с использованием механизмов господдержки. Ее основные элементы: льготные займы, госгарантии и прямые субсидии предприятиям на цели возмещения затрат.

«Под конкретный проект подбирается оптимальная комбинация инструментов. Кроме того, заемщик получает сопровождение на всех этапах реализации проекта — от идеи до закрытия сделки. Такой подход позволяет снизить стоимость финансирования для предприятий и придает импульс развитию стратегически важных отраслей», — подчеркнул Александр Сергеев.

Также Новикомбанк реализует собственные льготные программы, в которые, в частности, входит финансирование проектов технологического суверенитета и структурной трансформации экономики на преференциальных условиях, льготная ипотека для инженерно-технических работников, программы льготного финансирования экспортеров высокотехнологичной продукции и другие.

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк является не только стратегическим партнером флагманов отечественной промышленности, но и оказывает банковские услуги для эффективной и прибыльной работы малого и среднего бизнеса. Банк поддерживает предпринимателей, предоставляя им оптимальные условия обслуживания.

XXVI международный Форум-выставка «Российский промышленник —2023» проходит с 28 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Деловая программа Форума отражает интересы промышленников в современных условиях. Организаторами форума являются: РСПП, Минпромторг России, Правительство Санкт-Петербурга, оператор — КВЦ «Экпофорум». Деловой программой Форума предусмотрены открытые заседания Комитетов и Комиссий РСПП, круглые столы, сессии, панельные дискуссии, семинары-совещания с участием представителей федеральных и региональных органов власти, производителей, в которых примут участие сотни ведущих российских и зарубежных спикеров и экспертов. Подтверждены официальные делегации из более чем 36 регионов РФ.

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