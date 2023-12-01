С кофе, инжиром и паприкой: в Новосибирске основательница сыроварни LaBrie рассказала, как создаёт необычные сыры

Сыр — продукт, который обожают как простые обыватели, так и истинные ценители. Жители Новосибирска могут попробовать и купить в подарок эксклюзивные сыры ручной работы, изготовленные из натурального фермерского молока в семейной сыроварне LABRIE.

Как отмечает основательница ремесленной сыроварни Людмила Степанова, изначально создание сыров было для неё простым хобби. Первые сыры она варила в пятилитровой кастрюльке, а близкие поддерживали её начинания. В результате кухонные эксперименты превратились в профессию — в последние четыре года Людмила, её муж Степан и мама Валентина Иннокентьевна изготавливают эксклюзивную продукцию в сыроварне LaBrie. В месяц они производят около 1000 килограммов сыра.

«Каждая головка сыра сделана вручную, поэтому каждая помнит тепло наших рук», — подчёркивает основательница компании.

В сыроварне с особой серьёзностью отбирают поставщиков. При изготовлении продукта используют только фермерское коровье и козье молоко из Тогучинского и Черепановского районов. Как подчёркивают в LABRIE, клиенты замечают сходство сыров с европейскими. Некоторые сибиряки считают, что местные сыры даже превосходят признанные в мире сорта — всё это благодаря работе по европейской технологии.

Буррата, моцарелла, страчателла, халуми, фета и ещё более 20 видов сыров можно найти в ассортименте LABRIE. Там создают и эксклюзивные авторские сорта: сыры с паприкой, инжиром или обёрнутые в виноградные листья. Одним из самых необычных видов считается латте — не кофе со сливками, а сыр с плесенью и прослойкой молотого кофе.

Кроме того, в LABRIE можно найти подарочные наборы для настоящих ценителей сыров. Они представлены в девяти вариантах: «Фееричный», «Сказочный», «Досточка», «Волшебный», «Нарядный», «Сыр Бельпер» в подарочной упаковке, а также подарочные наборы для королевы, принцессы и богини. Опытные специалисты не только помогут подобрать новогодний сюрприз, но и предложат продукты, которые идеально сочетаются с сыром: джемы, оливки, вяленые томаты, сыровяленое мясо, колбасы и другое. Стоимость одного набора варьируется от 270 до 5000 рублей.

Напомним, что сыроварня LABRIE неоднократно была признана на престижных отраслевых соревнованиях: она стала победителем конкурса «Лучший Сыр Сибири 2022 и 2023» и получила награды «Лучший сыр России» в 2019–2023 годах.

Попробовать и купить эксклюзивные сыры LABRIE можно в фирменном магазине «Гастролофт» по адресу Кирова, 11. Также клиентам предлагают оформить доставку на дом на сайте www.labrie.ru. Следите за обновлениями в ассортименте в официальном Telegram-канале сыроварни.

Реклама. ИП Степанова Л.А. LjN8K4573