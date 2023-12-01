Уроженец Башкортостана оштрафован за курение на борту самолёта в Новосибирске

Штраф за курение на борту самолёта получил уроженец Башкортостана.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво Новосибирска от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что на борту самолёта, который следовал рейсом Москва-Новосибирск, пассажир нарушил правила безопасного поведения.

Позже сотрудники транспортной полиции установили, что 59-летний житель Республики Башкортостан во время перелёта курил сигареты в туалетной комнате на борту.

В отношении мужчины сотрудниками линейного отдела составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, что в Новосибирске задержали томича, который устроил пьяный дебош в самолёте.