В ожидании весны: открыты в продажу спектакли Большой сцены НОВАТа с 1 февраля по 10 марта

В продажу поступили билеты на спектакли Большой сцены, которые пройдут в феврале и начале марта!

Тех, кто захочет продлить новогоднее настроение и снова погрузиться в сказку, мы приглашаем на балет «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича 16 и 17 февраля.

В День всех влюбленных, 14 февраля, зрителей ждет балет «Дон Кихот» — весёлая love story Китри и Базиля, которые не поженились бы без помощи отважного Дон Кихота. Ко Дню защитника Отечества будут приурочены два показа легендарного балета «Спартак»— 22 и 23 февраля. А в Международный женский день, 8 марта, пройдут два показа балета «Анюта».

Чтобы каждый ваш день стал праздником, мы собрали в афише февраля и начала марта самые яркие и любимые спектакли! Поклонников балета порадуют «Лебединое озеро», «Баядерка», «Конёк-Горбунок», «Золушка», «Ромео и Джульетта» и «Спящая красавица», а ценителей оперы — «Аида», «Севильский цирюльник», «Пиковая дама. Игра», «Кармен» и «Тоска».

Обратите внимание, что в афише появились балет «Жизель, или Вилисы» и опера «Турандот», по которым многие уже успели соскучиться! Не пропустите!

Более подробно с афишей Большой сцены НОВАТа до 10 марта можно ознакомиться на сайте novat.ru. Информация о спектаклях Малой сцены будет опубликована чуть позже, следите за новостями!

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта»

Билеты можно купить в кассе театра, на сайте novat.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!

РЕКЛАМА

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ)

ИНН 5406014684

LjN8Jt17b



