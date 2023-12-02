Мужчина разбил стекло в Новосибирском автобусе

В Новосибирске мужчина выбил стекло водителю автобуса

Как сообщает «АСТ-54» во «ВКонтакте», на проспекте Карла Маркса в Новосибирске около 18:20 неадекватный мужчина разбил стекло водителю автобуса.

Очевидцы сняли видео, на которое попало то, как мужчина сначала с силой дергает дворники у транспорта, затем подходит к стеклу водителя и стучит по нему. После неудачной попытки открыть окно неизвестный с силой ударяет, в результате чего стекло разбивается.

После произошедшего мужчина уходит, а водитель автобуса уезжает с места происшествия.

Напомним, что недавно на Мочищенском шоссе в Новосибирске произошло ДТП.