Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником форума-выставки «Учебная Сибирь»

В Новосибирске с 30 ноября по 2 декабря при поддержке Министерства образования Новосибирской области прошел форум-выставка «Учебная Сибирь», участником которой стал Банк Уралсиб.

Вниманию гостей форума были представлены мастер-классы, демонстрации опытов, профориентационное экспресс-тестирование, творческие площадки, консультации, развлекательная программа для детей и взрослых. Педагогам и директорам школ на площадке форума предложили обширную деловую программу с участием представителей министерства образования Новосибирской области, ученых, экспертов и педагогов высших и средних учебных заведений, круглые столы и конференции.

Банк Уралсиб оборудовал свою локацию для встречи гостей форума-выставки. На одной из площадок форума выступила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева, она рассказал о социальных проектах банка, помощи учебным учреждениям Новосибирска, экологических акциях и многом другом. В этом году банк стал партнером важных городских мероприятий, таких, например, как турнир по профессиональному мастерству работников библиотек «Битва мозгов», Единый городской выпускной на Набережной, День знаний 1 сентября в Центральном парке Новосибирска. В течение года сотрудники Уралсиба выступали с лекциями по финансовой грамотности перед работниками бюджетной сферы, педагогами школ и детских садов, а также школьниками и дошкольниками.

«Мы рады тому, что стали участником форума-выставки «Учебная Сибирь» — самого масштабного мероприятия региона, посвященного образованию. Банк получил возможность рассказать не только о своих бизнес-возможностях, но и поддержке учебных учреждений города Новосибирска, участии в важных городских мероприятиях. Уверена, что все это будет содействовать дальнейшему развитию отношений с образовательными учреждениями региона», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2023 года насчитывает 219 точек продаж, 1338 банкоматов и 282 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.