Какой банк выдаёт выгодные кредиты бизнесу

Банк «Левобережный» предлагает бизнесу кредиты от 14,5% до 19,5 % годовых на сумму от 500 тысяч до 60 млн рублей, на срок до 10 лет.

Кредит можно оформить на любые бизнес-цели — пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке, приобретение коммерческой или жилой недвижимости, обеспечение взноса на участие в тендере или финансирование импортного контракта.

Для суммы до 5 млн рублей залог не требуется, можно оформить заявку на кредит до 10 млн рублей частично без залога — до 50 %. Для оформления заявки требуется минимальный пакет документов.

«Принял решение открыть дополнительные точки в соседних городах. Нужны были деньги на аренду помещения, надо было сделать косметический ремонт и поставить офисную мебель. Денег надо немного, но их не было. Подал заявки в разные банки на кредит. В итоге оформил в "Левобережном" 5 млн рублей. Банк предлагает кредит как на юрлицо, так и на собственника. Мне было выгоднее подать заявку на свою компанию. Ставка рассчитывается индивидуально. У меня ставка 14,5 % годовых. Подписал документы дистанционно и деньги пришли на счёт в этот же день. Теперь важно с умом использовать», — поделился своим мнением клиент банка.

«Решился масштабировать свой бизнес на другие регионы. Сначала обратился в федеральные банки, а потом узнал, что в "Левобережном", где у меня открыт счет, можно оформить бизнес-ипотеку до 10 лет. Понравилось, что не нужна страховка недвижимости, независимая оценка и даже первоначальный взнос. Можно просто предоставить в залог приобретаемую недвижимость», — прокомментировал другой клиент «Левобережного».

«Мы заботимся о том, чтобы нашим клиентам было просто вести и расширять свой бизнес. Поэтому мы открываем расчетные счета за 1 день. Поддерживаем бизнес, кредитуя по минимальной ставке от 14,5 % годовых. Предоставляем персонального менеджера, который находится на связи с клиентом в любое время», — объяснила позицию банка заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Елена Севостьянова.

Чтобы оформить заявку, не обязательно ехать в офис банка. Можно просто заполнить форму на сайте, где указать желаемую сумму, срок, наименование организации, ИНН, контакты для обратной связи и город ведения бизнеса.

Подробнее на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Если у вас остались вопросы – на них с удовольствием ответят специалисты контакт-центра по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8-800-3333-555.

Кредиты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сумма кредита от 500 тыс. до 60 млн руб. Максимальный срок до 120 мес. Минимальная ставка 14,5 % при условии оформления залога ликвидной либо приобретаемой недвижимости и подключении бизнес-пакетов РКО «Стабильный» или «Всё включено» или перевод ежеквартальных оборотов по счёту в объеме не менее 60 % от суммы кредита, или установка не менее 3 терминалов эквайринга в торговых точках, или выпуск не менее 30 зарплатных карт. Максимальная ставка 19,5 % годовых. Дополнительные расходы: в виде комиссии за выдачу кредита (или дневной процентной ставки за первый день кредитования) 1 % от суммы кредита, а также расходы в соответствии с тарифами банка, размещенными для ознакомления на www.nskbl.ru. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредитования в одностороннем порядке путем размещения информации на www.nskbl.ru.

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