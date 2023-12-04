Может ли обучение на рабочем месте быть эффективным?

Исследования показывают, что работодатели стали чаще обучать сотрудников с нуля на рабочем месте. Количество вакансий с подобными параметрами за год выросло в 2,5 раза. Действительно ли компания может обойтись без сторонних курсов, тренингов и семинаров при обучении работников — эксперты компании Эквио разобрали в статье.

Что такое обучение на рабочем месте

Обучение на рабочем месте — это процесс передачи сотрудникам новых знаний и навыков в условиях реальной рабочей среды. При этом работники не отрываются от выполнения должностных обязанностей и могут сразу применить усвоенную информацию на практике. Есть разные формы обучения на рабочем месте: инструктаж, наставничество, коучинг, ротация, стажировка.

Преимущества такого вида обучения — в экономичности, актуальности обучения и возможности совместить теоретические занятия с практикой. Минусы — в риске снижения качества обучающих мероприятий, так как часто их проводят не профессиональные преподаватели, а коллеги и руководители. К тому же, компании приходится отрывать опытных специалистов от работы ради обучения их коллег.

Как обучать сотрудников с помощью онлайн-платформ

Чтобы преодолеть ограничения, которые есть у обучения на рабочем месте, можно перенести занятия в онлайн. При этом образовательный контент записывается один раз в формате текстов и видеороликов. После этого с его помощью можно обучать любое количество сотрудников.

Работники заходят на образовательную платформу через те устройства, которые есть у них под рукой. Например, у HCM-платформы Эквио есть версии и для компьютеров, и для телефонов любой модели. Они видят курсы, которые им назначены, просматривают материалы и сдают тесты. Руководитель может посмотреть результаты обучения в любой момент, автоматически сформировав отчёт с нужной степенью детализации.

Будет ли такое обучение эффективным?

Онлайн-обучение на рабочем месте может быть эффективным методом развития навыков и компетенций сотрудников.

Как этого достичь:

разрабатывать программу обучения в соответствии с реальными потребностями компании; выбирать платформу для обучения с максимально простым и понятным интерфейсом; создать курсы с привлечением экспертов компании, интерактивными вставками и практическими заданиями; анализировать результаты обучения и их связь показателями бизнеса; мотивировать сотрудников к обучению, предоставлять им обратную связь и поддержку.

Обучение на рабочем месте может быть эффективным, если грамотно подойти к его организации и выбрать подходящую онлайн-платформу.

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