Без бумаг: сибирские предприниматели могут стать клиентами «Ростелекома» онлайн

«Ростелеком» предлагает руководителям организаций подключать услуги для бизнеса, не выходя из офиса. Теперь договор с провайдером можно заключить удаленно, а все вопросы легко и быстро решать в онлайн-чате.

Чтобы дистанционно стать клиентом «Ростелекома», нужно оставить заявку на сайте компании, пройти по ссылке, направленной менеджером по электронной почте, авторизоваться через «Госуслуги» и следовать дальнейшим инструкциям, а после — подписать документы в личном кабинете.

«Наша задача — не только предложить клиентам оптимальные цифровые решения для развития бизнеса, но и сделать процесс коммуникации максимально удобным. Практически всеми услугами и сервисами “Ростелекома” наши заказчики могут управлять в личном кабинете, а при возникновении вопросов, обращаться в техподдержку онлайн», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

При удаленном заключении договора «Ростелеком» дарит скидку 10% на интернет-услуги для бизнеса. С помощью онлайн-калькулятора, разработанного провайдером, на сайте компании можно рассчитать оптимальную скорость интернета для эффективной работы предприятия. Понадобится только информация о количестве рабочих мест, продолжительности использования программ с видеоконтентом, наличии систем CRM и ERP, а также цифровых сервисов «Ростелекома».

Пропускную способность интернет-каналов можно масштабировать, исходя из растущих потребностей бизнеса. Услуга предоставляется по стандартам SLA, что гарантирует стабильно высокую пропускную способность, защиту от перегрузок и DDoSатак.

Подробную информацию об удаленном заключении договора можно получить на сайте компании «Ростелеком».

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