Квартиры у метро или жизнь в стиле эко: где в Новосибирске большой выбор квартир

В портфеле ГК «Расцветай» около 15 тыс. строящихся квартир. У застройщика есть жилье под разные потребности и сценарии жизни. Стоимость квартир начинается от 2,8 млн рублей.

По данным экспертного опроса «Предпочтения покупателей новостроек», проведенного ведущим порталом ЕРЗ.РФ, три четверти покупателей в первую очередь оценивают репутацию и надежность застройщика и уже потом делают окончательный выбор жилого комплекса.

В Новосибирске по данным ЕРЗ.РФ, топ компаний по Новосибирской области по объему текущего строительства возглавляет ГК «Расцветай». в рейтинге у ГК «Расцветай» максимальная оценка соблюдения декларируемого срока ввода жилья.

По линии метро

Жилье от ГК «Расцветай» уже купили более 7 тысяч семей. Все потому, что у застройщика есть квартиры под сценарий жизни и бюджет любой семьи. К слову будет сказано, что квартиру у застройщика можно купить от 2,8 млн рублей.

Расположение «Расцветай на Дуси Ковальчук» – возможность жить рядом с площадью Калинина и одновременно в уединенной, приватной локации.

От того, где ты живешь, зависит, сколько часов твоей жизни будет потрачено в дороге и пробках. Поэтому в Новосибирске по-прежнему большой популярностью пользуются квартиры по линии метро. Жилые комплексы «Сакура Парк» и «Расцветай на Красном», и апарт-комплекс «Тайм Парк» подойдут как раз для мобильных и активных: все блага в пятиминутной доступности, все под рукой! «Сакура Парк» и вовсе расположен в новом центре города – рядом метро «Октябрьская, «Площадь Ленина», а по Ипподромской магистрали можно промчать во все концы Новосибирска. Особой популярностью у покупателей пользуется новый проект застройщика «Расцветай на Дуси Ковальчук», с одной стороны, до метро «Заельцовская» 14 минут пешком, а с другой – дом расположен внутри квартала, вдали от оживленных магистралей рядом с зеленым массивом Ельцовского парка.

Любителям левого берега

Левый берег Новосибирска с каждым годом становится комфортнее. А значит – привлекательнее для жизни сибиряков. Здесь развита транспортная сеть, много торговых комплексов, детских садиков и школ, и медицинских центров, есть, где погулять и отдохнуть.

Квартал «Цветной бульвар» — украшение локации.

В квартале «Расцветай на Зорге» в Кировском районе соединились все плюсы левого берега. Уютная внутриквартальная атмосфера, развитая социалка – его выбирают молодые семьи и семьи с ребятишками. А буквально в 10 минутах езды от крупнейшего семейно-торгового комплекса «МЕГА» расположен квартал «Цветной бульвар». Кировский район считается одним из самых зеленых: тут и Бугринская роща, и парк «Арена». К тому же стоимость жилья на левом берегу ниже, чем на правом.

Уютные места правобережья

«Расцветай на Авиастроителей» строится в тихом и атмосферном уголке Новосибирска: вокруг узнаваемая архитектура, местные сравнивают свои уютные дворики с Питерскими. В шаговой доступности поликлиника, школа, детские сады. Гулять здесь – одно удовольствие!

«Расцветай на Маркса». Визитная карточка новостроек ГК «Расцветай» – современная благоустроенная придомовая территория.

Еще один объект в тихом, но комфортном для жизни месте – квартал «Расцветай на Игарской». Буквально в 10 минутах от торгового комплекса Голден Парк, его спроектировали с продуманным двором-парком, где будет масса вариантов, чем занять ребенка. Кстати, эту часть Калининского района нередко называют самым молодым, потому что здесь селятся семьи с маленькими ребятишками, и все заточено под детский отдых и развлечения.

Жизни в стиле «Эко»

Рядом с лесом, вдоль улицы Кедровой, строится одноименный эко-квартал «На Кедровой». Задуман для тех, кому важна близость леса и атмосфера экологичности. Проект масштабный, на 28 га. Застройщик будет обустраивать прогулочные дорожки, оставили место под детский сад, школу, детские площадки и зоны отдыха.

Жить в квартале «Сосновый бор» значит ежедневно наслаждаться чистым хвойным воздухом и бодрящей свежестью реки. Рядом с кварталом благоустроенная набережная.

В рекреационной зоне под Новосибирском, в поселке «Кудряшовский» строится квартал «Сосновый бор». Рядом речка, лес, обилие зелени, квартиры в такой локации позволят чувствовать близость природы, ощущать ее дыхание, слышать пение птиц, и при этом оставаться близко к городу.

Заезжай и живи

В условиях, когда ипотечные ставки на вторичное жилье выросли, приобретение практически готового жилья на льготных «новостроечных» условиях особенно выгодно. В линейке ГК «Расцветай» есть варианты домов, которые уже сданы в эксплуатацию или сдаются уже в конце года этого года. Это дома первой очереди «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор», «Цветной бульвар», «Расцветай на Игарской».

Кстати, в кварталах «Цветной бульвар», «Расцветай на Игарской», «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор», и «На Кедровой» есть квартиры с готовым ремонтом. Это отличный вариант для тех, кто хочет быстро переехать.

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