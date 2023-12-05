Новогодний спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» представят в Новосибирске уже через месяц

На постновогодних каникулах жители Новосибирска смогут не только выспаться, покататься на коньках и в сотый раз пересмотреть «Гарри Поттера», но и провести время с семьёй на фееричном спектакле на льду «Настоящий Щелкунчик». Яркое музыкальное шоу представят в «Сибирь-Арене» уже 6 и 8 января 2024 года.

В программе шоу — фигурное катание, основанное на сюжете сказки Эрнста Теодора Гофмана, аудиовизуальные эффекты, великолепные декорации и наряды исполнителей, а также музыкальное сопровождение от Петра Чайковского в новой обработке.

«Настоящий Щелкунчик» создан командой профессионалов в области ледовых шоу. Среди них —арт-директор Станислав Корчевский, технический директор Артём Таболин и хореограф-постановщик Никита Михайлов. В арсенале этой команды более 400 выступлений в России, Европе и Азии, а премьерные показы нового «Щелкунчика» посетило более 100 тысяч зрителей.

Хореограф Никита Михайлов пригласил для участия в шоу профессионалов из разных регионов России, а также мастеров мирового уровня и спортивных чемпионов. В числе его партнеров такие известные фигуристы, как Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Елена Бережная, Татьяна Навка и Петр Чернышов.

Звуковое сопровождение шоу подготовлено с особой тщательностью. Классические произведения и новые авторские композиции были перезаписаны с участием российских звезд — актера Александра Устюгова, певицы Мариам Мерабовой и солистки мировых мюзиклов Теоны Дольниковой.

Представление увидели жители многих регионов России — зрители оставляют восторженные отзывы о постановке. Преимущественно ледовое шоу посещают семьи, так как это отличный способ провести новогодние праздники с родными.

— Потрясающий «Настоящий Щелкунчик»! Переживала, что Кире будет сложно выдержать 1,5 часа и зря! Следила за сюжетом на двести процентов — эмоций через край! Очень волнительный спектакль: «Мама это же игрушки, они же живые!», «Ну как же они спасут Щелкунчика!». Мне больше всех понравилась Мышильда, она милашка, — делится впечатлениями Елена Косова.

Представление пройдет на «Сибирь-Арене», которая за короткое время успела зарекомендовать себя как прекрасное место для проведения различных мероприятий. Более 10 тысяч зрителей смогут насладиться ярким световым и музыкальным шоу, находясь в удобных креслах и не беспокоясь о безопасности, так как арена оборудована всем необходимым и приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

Полуторачасовой спектакль о вере в чудо поможет не только детям, но и взрослым окунуться в волшебство зимней сказки уже в 6 и 8 января 2024 года на площадке ЛДС «Сибирь-Арена». Билеты уже в продаже.

Подробнее о новогоднем шоу можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях: @nutcracker.show. Больше фотографий ищите по хештегу мероприятия: #НастоящийЩелкунчик.

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ИП Абузар Денис Викторович

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