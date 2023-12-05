Пляж, каток, «Мега» в двух шагах: на левом берегу появляются микрорайоны, где жить удобнее, чем на правом

Популярная для отдыха часть левобережья становится местом жизни уровня «комфорт-плюс». Открыты продажи квартир по льготным ипотечным ставкам.

Район Бугринской рощи набирает популярность, как место для жизни. Летом поблизости обустроенный пляж, зимой — лыжня и каток, в любое время года — прогулки по парку с живописным видом на Обь. Можно провести выходной в ТРЦ «Мега» или за 10 минут доехать до площади Маркса для покупок и развлечений. Удобный выезд на Бугринский мост дает возможность быстрого доступа в правобережную часть города. Это оптимальная локация для семей с детьми, тем более, что рядом есть школы, поликлиники, спортклубы, Авиационный кадетский корпус и Дом детского творчества, а также гипермаркеты «Ашан», «Леруа Мерлен», «Спортмастер», супермаркеты, автосервисы и автозаправки.

Жилой комплекс «Астон. Шесть звёзд» на улице Аникина — это в первую очередь пространство семейного комфорта, но вполне подойдет и тем, кто планирует жить в одиночку. Тем более, что купить 1К-студию сейчас, на старте продаж, можно за четыре миллиона рублей. Комплекс состоит из 26-этажных домов класса «комфорт-плюс» с закрытым зеленым двором без машин, где есть детская площадка и прогулочные дорожки со скамейками и теневыми навесами. В домах авторский дизайн парадных и квартиры с разнообразными планировками для любых жизненных сценариев: от однокомнатных студий 29,16 квадратных метров до четырёхкомнатных квартир 147,87 квадратных метров на верхних этажах с впечатляющими видами из окон. Для автовладельцев предусмотрен двухуровневый подземный паркинг и наземная парковка. Для колясок и велосипедов — колясочная на нижнем этаже с полками для игрового инвентаря, а для несезонных вещей — личные кладовые.



Домашний уют начинается с холла: мягкая зона с акцентными бра и книжным шкафом – комфортное место для коротких встреч или ожидания курьера.



Коляски и велосипеды не потребуют места в квартире: для этого есть колясочная с полками для прогулочного инвентаря.

Сейчас самое удачное время для приобретения жилья: широкий выбор при выгодных условиях. Действуют льготные ипотечные программы для семей (в том числе с ежемесячным платежом — от 9 450 рублей), для IT-специалистов, военных, а также ипотека с господдержкой и возможность использования материнского капитала. Проект реализует застройщик с 80-летней историей «Астон. Стройтрест 43», который входит в структуру федеральной группы компаний «Астон». В портфолио компании не только жилые дома, но и крупные городские объекты: концертный зал филармонии А. Каца, МНТК «Микрохирургия глаза», Октябрьский мост и другие.

ЖК «Астон. Шесть звёзд»

сайт: шесть-звезд.рф

Ввод объекта — IV квартал 2026 г.

Застройщик: ООО СЗ «Капитал Инвест» НСК

Проектная декларация на cайте наш.дом.рф

Проектное финансирование дом.рф

Отдел продаж по адресу: ул. Серебренниковская, 19/1, 8 этаж

тел. +7 (383) 312-04-30

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