Более 200 почтовых отделений Новосибирской области доступны для людей с инвалидностью

В 2023 г. Почта России организовала в Новосибирской области доступную среду для людей с инвалидностью ещё в 30 отделениях. На сегодняшний день уже более 200 почтовых отделений региона доступны для клиентов с ограниченными возможностями здоровья.

Почта России с 2016 г. адаптирует отделения для людей с инвалидностью: устанавливает пандусы, обустраивает напольные тактильные указатели, проводит ремонты помещений с учётом беспрепятственного передвижения клиентов на инвалидных креслах-колясках. Для удобства инвалидов по зрению и слабовидящих на входных группах размещают вывески с режимом работы, выполненные крупным шрифтом, а также с применением шрифта Брайля.

Почта России устанавливает на входе в отделения кнопки вызова персонала, а все сотрудники проходят обязательный инструктаж по работе с клиентами с ограниченными возможностями здоровья. По просьбе таких посетителей операторы почтовых отделений дублируют зрительную и звуковую информацию и оказывают всю необходимую помощь.

Если поблизости нет подходящего отделения, люди с инвалидностью по зрению, слуху или на инвалидных креслах-колясках могут бесплатно вызвать сотрудника Почты России на дом, позвонив по номеру телефона 8-800-100-00-00 или направив письмо на адрес электронной почты – dsreda@russianpost.ru

На дому можно получить основные услуги компании – отправить или получить письменную корреспонденцию, посылку или денежный перевод. Информацию об адаптации почтовых отделений для маломобильных клиентов и других категорий людей с инвалидностью также можно найти на официальном сайте Почты России.

«Мы стремимся создавать комфортную среду как для наших клиентов с ограниченными возможностями здоровья, так и для наших сотрудников, ведь у нас в области на почте работают 75 человек с разными формами инвалидности. Они занимают должности от слесаря до начальника почтового отделения», — отмечает директор МР Сибирь Почты России Александр Завьялов.

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